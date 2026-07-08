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Cristiano Bergodi şi Alexandru Chipciu, reacţii ferme înainte de Dinamo Kiev – U Cluj: “Colos al Europei / O echipă periculoasă”

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 23:26

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Cristiano Bergodi şi Alexandru Chipciu, reacţii ferme înainte de Dinamo Kiev – U Cluj: Colos al Europei / O echipă periculoasă

Cristiano Bergodi şi Alexandru Chipciu, înainte de Dinamo Kiev - U Cluj/ Profimedia

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Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca jucătorii săi să arate un fotbal frumos în partida de joi seara, din prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League, cu Dinamo Kiev, despre care a afirmat că este un colos al fotbalului din Europa de Est.

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“Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în faţa unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui ‘U’ Cluj şi sper să facem o figură frumoasă”, a declarat tehnicianul italian.

Cristiano Bergodi şi Alexandru Chipciu, reacţii ferme înainte de Dinamo Kiev – U Cluj

Căpitanul Alexandru Chipciu a făcut o analiză a adversarilor, precizând că sunt foarte rapizi.

“Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din Estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă. Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, cum au arătat şi în meciurile amicale”, a afirmat Alexandru Chipciu, conform site-ul oficial al echipei clujene.

Universitatea Cluj va întâlni joi, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia), de la ora 20:00 (ora României), formaţia ucraineană Dinamo Kiev, în prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal. Meciul din manşa secundă, este programat pe 16 iulie, pe Cluj Arena, de la ora 20:30.

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