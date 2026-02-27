Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren!

Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren!

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 februarie 2026, 9:32

Comentarii
Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren!

Indiile de Est Olandeze / Foto: FIFA.com

La Mondialul din 1938, disputat în Franța, a participat singura țară colonială ajunsă vreodată la turneele finale. Culmea, s-a calificat fără să joace niciun meci în preliminarii, iar aventura ei mondială a însumat un drum de 11.000 de kilometri, făcut pentru o singură partidă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum au ajuns Indiile de Est Olandeze la Cupa Mondială

Mondialul din 1938 s-a jucat într-un context special. Al Doilea Război Mondial bătea la ușă, iar Argentina și Uruguay au refuzat să participe în semn de protest pentru că turneul era organizat din nou în Europa, după cel din 1934, în Italia. Pe deasupra, Austria, inițial calificată, a dispărut de pe tablou după ce a fost anexată de Germania.

FIFA a rezervat un loc și Asiei, pentru prima dată, iar meciul de baraj urma să se dea între Japonia și Indiile de Est Olandeze, actuala Indonezia, pe atunci o colonie olandeză importantă. Japonia s-a retras înaintea meciului, așa că FIFA a încercat să organizeze un alt play-off, între Indiile de Est Olandeze și Statele Unite. Dar americanii au boicotat, la rândul lor, Mondialul, așa că Indiile de Est Olandeze s-au calificat fără să joace niciun meci!

Drum de 11.000 de kilometri și cantonament în Olanda

Cu un lot format din olandezi și din nativi indonezieni, cu toții amatori, Indiile de Est Olandeze au ajuns în Franța după o călătorie de circa 11.000 de kilometri. Drumul a durat o lună, iar jucătorii s-au menținut în formă pe puntea navei Baloeran, unde selecționerul Johan Mastenbroek ținea antrenamentele.

Ajunsă la Marseille, delegația din Indiile de Est a luat trenul spre Paris, iar de acolo s-a dus în Olanda, la Haga! Motivul? Știau limba olandeză, se simțeau mai în siguranță în Olanda, așa că au decis să se pregătească acolo pentru meciul cu Ungaria.

Reclamă
Reclamă
Indiile de Est Olandeze
Indiile de Est Olandeze / Foto: FIFA.com

Eșec drastic cu viitoarea finalistă a Mondialului

Pe 5 iunie 1938, la Reims, Indiile de Est Olandeze au întâlnit Ungaria, în ceea ce nu a fost doar primul (și singurul) lor meci la Mondial, dar și primul jucat pe teren mare. Înaintea jocului, fotbaliștii din Indii, cu tricouri portocalii, au ascultat imnul Olandei.

Maghiarii aveau o echipă formidabilă în acea vreme, iar scorul la pauză a fost pe măsură: 4-0. După pauză, ungurii au mai scăzut turația, dar tot au mai marcat două goluri. De altfel, maghiarii aveau să ajungă până în finală, pierdută în fața Italiei. Indiile de Est au pierdut cu 0-6 și au părăsit competiția după doar 90 de minute.

Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe anAlimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
Reclamă

„A fost vorba despre sport, care aduce bucurie vieții!”

Ce-i drept, au rămas cu povești pe cinste. De pildă, Isaak “Tjaak” Pattiwael a marcat un gol în poarta Ungariei, doar că reușita a fost anulată. Chiar și așa, izbânda lui Pattiwael a devenit o legendă în Maluku, provincia sa natală.

Toată experiența Indiilor de Est Olandeze la acel Mondial a fost documentată în jurnalul personal de către căpitanul Achmad Nawir. Acesta era medic și a jucat în acel meci cu Ungaria cu ochelari! „A fost vorba despre sport, care aduce bucurie vieții și nu degenerează în fețele acelea sumbre ale celor care vânează succesul cu orice preț”, a scris Nawir în jurnalul său, ca o concluzie a participării Indiilor de Est Olandeze la Mondialul din 1938.

• În 1945, Indonezia și-a proclamat independența față de Olanda. De atunci, echipa națională nu s-a mai calificat niciodată la un Campionat Mondial.
• În schimb, Indonezia a participat de cinci ori la Cupa Asiei. A trecut de grupe o singură dată, în 2023.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Observator
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană
Fanatik.ro
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană
11:26
VIDEOLionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian
11:24
Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?”
11:12
Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”
10:59
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”
10:48
O zi în inima Euroligii de baschet
10:35
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc