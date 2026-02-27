Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren! - Antena Sport

La Mondialul din 1938, disputat în Franța, a participat singura țară colonială ajunsă vreodată la turneele finale. Culmea, s-a calificat fără să joace niciun meci în preliminarii, iar aventura ei mondială a însumat un drum de 11.000 de kilometri, făcut pentru o singură partidă!
Cum au ajuns Indiile de Est Olandeze la Cupa Mondială
Mondialul din 1938 s-a jucat într-un context special. Al Doilea Război Mondial bătea la ușă, iar Argentina și Uruguay au refuzat să participe în semn de protest pentru că turneul era organizat din nou în Europa, după cel din 1934, în Italia. Pe deasupra, Austria, inițial calificată, a dispărut de pe tablou după ce a fost anexată de Germania.
FIFA a rezervat un loc și Asiei, pentru prima dată, iar meciul de baraj urma să se dea între Japonia și Indiile de Est Olandeze, actuala Indonezia, pe atunci o colonie olandeză importantă. Japonia s-a retras înaintea meciului, așa că FIFA a încercat să organizeze un alt play-off, între Indiile de Est Olandeze și Statele Unite. Dar americanii au boicotat, la rândul lor, Mondialul, așa că Indiile de Est Olandeze s-au calificat fără să joace niciun meci!
Drum de 11.000 de kilometri și cantonament în Olanda
Cu un lot format din olandezi și din nativi indonezieni, cu toții amatori, Indiile de Est Olandeze au ajuns în Franța după o călătorie de circa 11.000 de kilometri. Drumul a durat o lună, iar jucătorii s-au menținut în formă pe puntea navei Baloeran, unde selecționerul Johan Mastenbroek ținea antrenamentele.
Ajunsă la Marseille, delegația din Indiile de Est a luat trenul spre Paris, iar de acolo s-a dus în Olanda, la Haga! Motivul? Știau limba olandeză, se simțeau mai în siguranță în Olanda, așa că au decis să se pregătească acolo pentru meciul cu Ungaria.
Eșec drastic cu viitoarea finalistă a Mondialului
Pe 5 iunie 1938, la Reims, Indiile de Est Olandeze au întâlnit Ungaria, în ceea ce nu a fost doar primul (și singurul) lor meci la Mondial, dar și primul jucat pe teren mare. Înaintea jocului, fotbaliștii din Indii, cu tricouri portocalii, au ascultat imnul Olandei.
Maghiarii aveau o echipă formidabilă în acea vreme, iar scorul la pauză a fost pe măsură: 4-0. După pauză, ungurii au mai scăzut turația, dar tot au mai marcat două goluri. De altfel, maghiarii aveau să ajungă până în finală, pierdută în fața Italiei. Indiile de Est au pierdut cu 0-6 și au părăsit competiția după doar 90 de minute.
„A fost vorba despre sport, care aduce bucurie vieții!”
Ce-i drept, au rămas cu povești pe cinste. De pildă, Isaak “Tjaak” Pattiwael a marcat un gol în poarta Ungariei, doar că reușita a fost anulată. Chiar și așa, izbânda lui Pattiwael a devenit o legendă în Maluku, provincia sa natală.
Toată experiența Indiilor de Est Olandeze la acel Mondial a fost documentată în jurnalul personal de către căpitanul Achmad Nawir. Acesta era medic și a jucat în acel meci cu Ungaria cu ochelari! „A fost vorba despre sport, care aduce bucurie vieții și nu degenerează în fețele acelea sumbre ale celor care vânează succesul cu orice preț”, a scris Nawir în jurnalul său, ca o concluzie a participării Indiilor de Est Olandeze la Mondialul din 1938.
• În 1945, Indonezia și-a proclamat independența față de Olanda. De atunci, echipa națională nu s-a mai calificat niciodată la un Campionat Mondial.
• În schimb, Indonezia a participat de cinci ori la Cupa Asiei. A trecut de grupe o singură dată, în 2023.
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
- Lionel Messi, dărâmat pe teren din cauza unui fan. Un bodyguard l-a pus la pământ și pe argentinian
- Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: “Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?”
- Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”
- De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
- Neymar, “dublă” spectaculoasă la Santos și un dans dedicat lui Vinicius. Primele goluri în 2026 pentru brazilian