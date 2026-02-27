Singura țară colonială care a jucat la Cupa Mondială: căpitanul era medic și purta ochelari pe teren! - Antena Sport

La Mondialul din 1938, disputat în Franța, a participat singura țară colonială ajunsă vreodată la turneele finale. Culmea, s-a calificat fără să joace niciun meci în preliminarii, iar aventura ei mondială a însumat un drum de 11.000 de kilometri, făcut pentru o singură partidă!

Cum au ajuns Indiile de Est Olandeze la Cupa Mondială

Mondialul din 1938 s-a jucat într-un context special. Al Doilea Război Mondial bătea la ușă, iar Argentina și Uruguay au refuzat să participe în semn de protest pentru că turneul era organizat din nou în Europa, după cel din 1934, în Italia. Pe deasupra, Austria, inițial calificată, a dispărut de pe tablou după ce a fost anexată de Germania.

FIFA a rezervat un loc și Asiei, pentru prima dată, iar meciul de baraj urma să se dea între Japonia și Indiile de Est Olandeze, actuala Indonezia, pe atunci o colonie olandeză importantă. Japonia s-a retras înaintea meciului, așa că FIFA a încercat să organizeze un alt play-off, între Indiile de Est Olandeze și Statele Unite. Dar americanii au boicotat, la rândul lor, Mondialul, așa că Indiile de Est Olandeze s-au calificat fără să joace niciun meci!

Drum de 11.000 de kilometri și cantonament în Olanda

Cu un lot format din olandezi și din nativi indonezieni, cu toții amatori, Indiile de Est Olandeze au ajuns în Franța după o călătorie de circa 11.000 de kilometri. Drumul a durat o lună, iar jucătorii s-au menținut în formă pe puntea navei Baloeran, unde selecționerul Johan Mastenbroek ținea antrenamentele.

Ajunsă la Marseille, delegația din Indiile de Est a luat trenul spre Paris, iar de acolo s-a dus în Olanda, la Haga! Motivul? Știau limba olandeză, se simțeau mai în siguranță în Olanda, așa că au decis să se pregătească acolo pentru meciul cu Ungaria.