Decizia în cazul "Emiliano Sala", privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 - Antena Sport

Litigiul financiar care durează din 2019 între Cardiff City şi FC Nantes după moartea fotbalistului Emiliano Sala va fi soluţionat pe 30 martie 2026, informează AFP.

Cardiff City denunţă „neglijenţa” unui agent, FC Nantes „persecuţia judiciară”: la aproape şapte ani de la moartea lui Emiliano Sala într-un accident aviatic, avocaţii celor două cluburi au pledat luni în faţa Tribunalului Comercial din Nantes, care se va pronunţa pe 30 martie.

Litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, în cazul Sala

Atacantul argentinian, în vârstă de 28 de ani, a murit într-un accident aviatic deasupra Canalului Mânecii în ianuarie 2019, în timp ce se îndrepta spre Cardiff City, unde fusese transferat de la FC Nantes. Nu apucase să joace pentru noua sa echipă.

Cardiff City Football Club (CCFC) a sesizat Tribunalul Comercial din Nantes în 2023 pentru a solicita despăgubiri pentru pierderile de venituri şi alte prejudicii suferite de club ca urmare a decesului jucătorului.

Cardiff City susţine că FC Nantes a fost implicat, prin intermediul agentului Willie McKay, în organizarea zborului privat la bordul căruia se afla fotbalistul şi că, dacă transferul era efectiv la momentul accidentului, potrivit Tribunalului Arbitral al Sportului (TAS), organizarea acestui zbor este cea care este în cauză.