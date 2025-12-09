Decizia în cazul "Emiliano Sala", privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026 - Antena Sport

Litigiul financiar care durează din 2019 între Cardiff City şi FC Nantes după moartea fotbalistului Emiliano Sala va fi soluţionat pe 30 martie 2026, informează AFP.
Cardiff City denunţă „neglijenţa” unui agent, FC Nantes „persecuţia judiciară”: la aproape şapte ani de la moartea lui Emiliano Sala într-un accident aviatic, avocaţii celor două cluburi au pledat luni în faţa Tribunalului Comercial din Nantes, care se va pronunţa pe 30 martie.
Litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, în cazul Sala
Atacantul argentinian, în vârstă de 28 de ani, a murit într-un accident aviatic deasupra Canalului Mânecii în ianuarie 2019, în timp ce se îndrepta spre Cardiff City, unde fusese transferat de la FC Nantes. Nu apucase să joace pentru noua sa echipă.
Cardiff City Football Club (CCFC) a sesizat Tribunalul Comercial din Nantes în 2023 pentru a solicita despăgubiri pentru pierderile de venituri şi alte prejudicii suferite de club ca urmare a decesului jucătorului.
Cardiff City susţine că FC Nantes a fost implicat, prin intermediul agentului Willie McKay, în organizarea zborului privat la bordul căruia se afla fotbalistul şi că, dacă transferul era efectiv la momentul accidentului, potrivit Tribunalului Arbitral al Sportului (TAS), organizarea acestui zbor este cea care este în cauză.
Willie McKay „nu putea ignora ilegalitatea zborului”, a afirmat în faţa tribunalului comercial avocatul Cardiff City, Olivier Loizon, potrivit căruia Willie McKay a dat dovadă de „lipsă de seriozitate” şi „neglijenţă”. „Indiferent de cauza finală a accidentului, (Emiliano Sala) nu ar fi trebuit să se afle în acel zbor”, a adăugat el.
La rândul lor, avocaţii FC Nantes au reamintit că numai David Henderson, organizatorul zborului, a fost condamnat de justiţia din Regatul Unit pentru că a angajat un pilot despre care ştia că nu era calificat şi a transportat un pasager fără autorizaţie valabilă.
De altfel, singurul agent mandatat de FC Nantes în cadrul transferului lui Emiliano Sala a fost Mark McKay, fiul lui Willie McKay, a subliniat avocatul Jérôme Marsaudon. Willie McKay „nu făcea decât să-şi ajute fiul, având în vedere vasta sa experienţă”, a adăugat avocatul FC Nantes. „Este trist să vedem că Cardiff a instrumentalizat această tragedie şi a transformat-o într-o adevărată comedie judiciară”, a pledat avocatul Marsaudon. „Nimic din acest dosar nu justifică angajarea răspunderii FC Nantes”, a adăugat el.
Pledând alături de el, avocatul Louis-Marie Absil a denunţat „acharnement judiciaire” (persecuţia judiciară) din partea Cardiff City şi „dorinţa sa de a păta reputaţia FC Nantes” şi a preşedintelui său.
După o analiză efectuată de un expert mandatat de Cardiff City, clubul galez a estimat prejudiciul la peste 120 de milioane de euro. Un expert financiar a detaliat în faţa instanţei metoda de calcul, luând în considerare în special trecerea Cardiffului din divizia 1 în divizia 2.
Cifre „fantasmagorice” pentru avocatul Louis-Marie Absil. Un expert financiar al FCN a subliniat în special „ipotezele absurde” şi „erorile la toate nivelurile”. În faţa tribunalului comercial, avocaţii FC Nantes au cerut luni un milion de euro de la Cardiff City pentru prejudiciul moral.
Într-o altă procedură legată de litigiul dintre cele două cluburi, Tribunalul Arbitral al Sportului a considerat în 2022 că transferul jucătorului era finalizat la momentul decesului său. În 2023, tribunalul de fotbal al Federaţiei Internaţionale (FIFA) a obligat Cardiff să plătească FC Nantes soldul transferului jucătorului argentinian, care la momentul respectiv era de puţin peste 11 milioane de euro dintr-un total de 17 milioane.
- Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă”
- Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso
- Xabi Alonso, de neclintit! Cum a răspuns când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi demis de Real Madrid
- Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”
- Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc