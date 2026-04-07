Decizia luată de FRF, imediat după ce Mircea Lucescu a murit: „În plină suferință…”

FRF și-a anunțat decizia, imediat după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce s-a luptat cu probleme cardiace, fiind internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar.
FRF a emis un comunicat prin care și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cel care a fost selecționerul României până pe 2 aprilie.
Decizia luată de FRF, imediat după ce Mircea Lucescu a murit
FRF a anunțat că s-au amânat alegerile privind numirea unui nou selecționer. Comitetul Executiv al Federației ar fi trebuit să ia o decizie finală miercuri, pe 8 aprilie.
De asemenea, FRF a decis să se țină un moment de reculegere la toate partidele din Liga 1, Liga a 2-a și Liga a 3-a, în memoria lui Mircea Lucescu.
„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!
În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a anunțat FRF.ro, după ce Mircea Lucescu a murit.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.
În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.
După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.
Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Mircea Lucescu a mai fost internat o dată în acest an, timp de câteva zile în ianuarie şi februarie, din cauza unei infecţii subcutanate. A fost spitalizat la Bucureşti, iar apoi a plecat în Belgia pentru investigaţii medicale.
- Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
- Cum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
- Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
- Florin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
- Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”