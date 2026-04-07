Decizia luată de FRF, imediat după ce Mircea Lucescu a murit: „În plină suferință…”

FRF și-a anunțat decizia, imediat după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce s-a luptat cu probleme cardiace, fiind internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar.

FRF a emis un comunicat prin care și-a exprimat regretul pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cel care a fost selecționerul României până pe 2 aprilie.

FRF a anunțat că s-au amânat alegerile privind numirea unui nou selecționer. Comitetul Executiv al Federației ar fi trebuit să ia o decizie finală miercuri, pe 8 aprilie.

De asemenea, FRF a decis să se țină un moment de reculegere la toate partidele din Liga 1, Liga a 2-a și Liga a 3-a, în memoria lui Mircea Lucescu.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.