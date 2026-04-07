Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”

Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 22:13

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit și el o reacție după moartea lui Mircea Lucescu. Conducătorul țării a transmis condoleanțe familiei lui “Il Luce” și a transmis un mesaj emoționant în care a remarcat cariera de jucător și de antrenor a fostului selecționer al României.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Mircea Lucescu

După decesul lui “Il Luce” au început să apară numeroase reacții de la personaje din lumea fotbalului, dar și de la presa din străinătate. Vestea tragică nu a fost trecută cu vederea nici de președintele României, Nicușor Dan, care l-a numit pe fostul antrenor un “ambasador” al României în toată lumea.

Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său.

Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței. Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace“, a transmis președintele României, potrivit presidency.ro.

Citește și:
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu! Cavoul familiei a costat o avere
Fanatik.ro
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu! Cavoul familiei a costat o avere
22:26

EXCLUSIVColegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
22:22

FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
22:10

EXCLUSIVFlorin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
22:05

Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
22:02

„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit
22:00

LIVE TEXTReal Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal se joacă ACUM. Meciuri “de foc” în sferturile Champions League
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit