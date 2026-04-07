Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”

Președintele României, Nicușor Dan, a oferit și el o reacție după moartea lui Mircea Lucescu. Conducătorul țării a transmis condoleanțe familiei lui “Il Luce” și a transmis un mesaj emoționant în care a remarcat cariera de jucător și de antrenor a fostului selecționer al României.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Mircea Lucescu

După decesul lui “Il Luce” au început să apară numeroase reacții de la personaje din lumea fotbalului, dar și de la presa din străinătate. Vestea tragică nu a fost trecută cu vederea nici de președintele României, Nicușor Dan, care l-a numit pe fostul antrenor un “ambasador” al României în toată lumea.

“Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său.

Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței. Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.