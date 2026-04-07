Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”

Moartea lui Mircea Lucescu a devastat o Românie întreagă, selecționerul trăindu-și ultimele clipe de viață în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București.

Cu o carieră fantastică în spate, „Il Luce” este recunoscut la nivel mondial drept unul dintre cei mai mari antrenori ai istoriei, pierderea sa fiind o adevărată lovitură pentru fotbalul din lumea întreagă.

Cornel Dinu: „Inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată”

Curg sute de reacții după vestea privind moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer al României s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce a avut mari probleme de sănătate.

Internat de mai bine de o săptămână la Spitalul Universitar din București, vestea că Lucescu s-a dus a îndurerat o țară întreagă. Cornel Dinu a fost unul dintre cei mai șocați de dispariția lui „Il Luce”.

„Fotbalul l-a ucis. Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui.