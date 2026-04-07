Moartea lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii: „Un vizionar al fotbalului”. Ce a scris presa din Turcia

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar vestea dispariției fostului selecționer al României a făcut rapid înconjurul lumii.
Presa din străinătate a reacționat rapid după ce legendarul antrenor român a pierdut lupta la Spitalul Universitar din București, acolo unde era internat după ce leșinase în cantonamentul de la Mogoșoaia.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istorie
Mircea Lucescu s-a stins la Spitalul Universitar din București la vârsta de 80 de ani, după ce fusese plasat de mai multe zile în comă indusă de medici, după problemele mari cardiace pe care le-a avut.
Presa din întreaga lume a reacționat cu privire la trecerea în neființă a legendarului antrenor român. „A murit un vizionar al fotbalului”, citează pe prima pagină cotidianul Gazzeta dello Sport.
„Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului european, a murit la vârsta de 80 de ani”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.
„Legenda fotbalului românesc”, a apărut și pe prima pagină a celor de la Fanatik. „A fost o persoană care a contribuit la fotbalul țării noastre, atât la nivel de club, cât și în Echipa Națională. Era o persoană calmă, care își reflecta caracterul în profesia sa și rareori se enerva”, a spus Mustafa Denizli.
🎗️ Mircea Lucescu hayatını kaybetti
🎙️ Mustafa Denizli: Ülkemiz futboluna hem kulüpler bazında hem Milli Takım’da emeği geçen bir insan. Sakin, kendi karakterini mesleğine de yansıtan, nadir sinirlenen bir insandı.
pic.twitter.com/01UmLku073
— HT Spor (@HTSpor) April 7, 2026
Galatasaray'ımıza 3. Yıldızı getiren,
Galatasaray'ımıza UEFA Süper Kupa'yı kazandıran
Mircea Lucescu vefat etti… Güle güle güzel insan
— Time Of Gala (@TimeOfGala) April 7, 2026
- Se naște o nouă forță în Italia! După Leipzig și Salzburg, Red Bull vrea să construiască o nouă putere
- Dennis Man, imagini de colecție de la parada campionilor de la PSV: “În viața mea n-am mai văzut așa ceva”
- Job de vis? Țara cu 4.400 de locuitori caută selecționer pe Facebook
- Ce pedeapsă ar putea primi Alex Mitriţă după gestul golănesc făcut în China!
- „Blestemul” a ajuns la final. Jucătorul care „ucidea” vedete s-a retras