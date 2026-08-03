Dennis Man i-a convins pe olandezi, după umilința PSV-ului din Supercupa Olandei. Românul, descris într-un singur cuvânt

Dennis Man (27 de ani) a fost titular în umilința suferită de PSV în Supercupa Olandei. Campioana a fost învinsă categoric de AZ Alkmaar, scor 0-4, evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 5, după eliminarea lui Joey Veerman.

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Dennis Man a fost înlocuit la pauza partidei, în locul lui fiind trimis în teren Ruben van Bommel.

Dennis Man, taxat de olandezi după PSV – AZ Alkmaar 4-0

Dennis Man nu i-a impresionat pe jurnaliștii olandezi cu prestația avută în primul meci oficial al sezonului de la PSV. Aceștia l-au descris pe internaționalul român ca fiind „invizibil” în partida cu AZ Alkmaar.

„Antrenorul echipei PSV, Peter Bosz, a încercat să schimbe soarta meciului la pauză printr-o schimbare de jucători. Dennis Man a fost invizibil, a rămas în vestiar și a fost înlocuit de Ruben van Bommel, care s-a confruntat astfel cu fosta sa echipă pentru prima dată de când a părăsit Alkmaar. Și Sven Mijnans s-a confruntat cu fosta sa echipă. Cu toate acestea, schimbarea nu a adus mari modificări în desfășurarea meciului”, au notat olandezii despre Dennis Man.

Dennis Man a irosit o șansă uriașă de a marca în prima repriză a partidei cu AZ Alkmaar, în ciuda analizei jurnaliștilor olandezi. Internaționalul român a fost aproape să puncteze în minutul 31.