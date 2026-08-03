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Dennis Man i-a convins pe olandezi, după umilința PSV-ului din Supercupa Olandei. Românul, descris într-un singur cuvânt

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 9:29

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Dennis Man i-a convins pe olandezi, după umilința PSV-ului din Supercupa Olandei. Românul, descris într-un singur cuvânt

Dennis Man, după ce PSV a pierdut Supercupa Olandei/ Profimedia

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Dennis Man (27 de ani) a fost titular în umilința suferită de PSV în Supercupa Olandei. Campioana a fost învinsă categoric de AZ Alkmaar, scor 0-4, evoluând în inferioritate numerică încă din minutul 5, după eliminarea lui Joey Veerman.

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Dennis Man a fost înlocuit la pauza partidei, în locul lui fiind trimis în teren Ruben van Bommel.

Dennis Man, taxat de olandezi după PSV – AZ Alkmaar 4-0

Dennis Man nu i-a impresionat pe jurnaliștii olandezi cu prestația avută în primul meci oficial al sezonului de la PSV. Aceștia l-au descris pe internaționalul român ca fiind „invizibil” în partida cu AZ Alkmaar.

Antrenorul echipei PSV, Peter Bosz, a încercat să schimbe soarta meciului la pauză printr-o schimbare de jucători. Dennis Man a fost invizibil, a rămas în vestiar și a fost înlocuit de Ruben van Bommel, care s-a confruntat astfel cu fosta sa echipă pentru prima dată de când a părăsit Alkmaar. Și Sven Mijnans s-a confruntat cu fosta sa echipă. Cu toate acestea, schimbarea nu a adus mari modificări în desfășurarea meciului”, au notat olandezii despre Dennis Man.

Dennis Man a irosit o șansă uriașă de a marca în prima repriză a partidei cu AZ Alkmaar, în ciuda analizei jurnaliștilor olandezi. Internaționalul român a fost aproape să puncteze în minutul 31.

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Din şase metri, internaţionalul român nu a reuşit să îl învingă pe portarul lui AZ Alkmaar. Pentru prestaţia din acest meci, Dennis Man a primit nota 6.2 din partea celor de la sofascore.com.

PSV – AZ Alkmaar 0-4

Campioana PSV a început finala Supercupei cum nu se poate mai prost. Joey Veerman a faultat şi a primit galben, VAR a intervenit şi mijlocaşul gazdelor a primit roşu, fiind eliminat, în minutul 7. Meerdink a înscris apoi pentru oaspeţi, în minutul 25, aceştia intrând la pauză cu avantaj minim. Dennis Man, care a început ca titular, a fost înlocuit în minutul 46, dar PSV a cedat total în repriza secundă.

Patati a majorat avantajul lui Alkmaar, în minutul 51. A urmat golul lui Dijkstra, şapte minute mai târziu, pentru ca Daal să transforme un penalti, în minutul 66, punând pe tabelă scorul final. PSV Eindhoven – AZ Alkmaar 0-4 şi formaţia vizitatoare câştigă pentru a doua oară în istorie Johann Cruyff Shield – denumirea oficială a Supercupei Olandei, începând din anul 1996.

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