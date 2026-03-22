Probleme pentru Lucescu înainte de Turcia: Dennis Man a jucat 45 de minute, Ionuț Radu a luat 4 goluri, Drăguşin – rezervă!

Tottenham – Nottingham 0-3

Min. 87 Taiwo Awoniyi duce scorul la 3-0!

Min. 61 – Tottenham – Nottingham 0-2! Morgan Gibbs-White măreşte diferenţa!

Min. 45 – Gol! Nottingham descchide scorul. Igor Jesus înscrie cu calm cu capul în partea stângă a porţii. Scorul este acum 0:1.

– Radu Drăguşin este doar rezervă.

Pafos – Apollon 1-1

Min. 58 – A fost introdus Dragomir!

Min. 35 – Apollon egalează. Înscrie Ljubic.

Min. 15- Este 1-0! Pafos a dechis scorul!

Vlad Dragomir este rezervă.

Celta Vigo – Alaves 3-4

Min. 78 Este 3-4! Abderrahmane Rebbach înscrie. Alaves conduce după ce Celta a avut 3-0!

Min. 74! Este 3-3! Toni Martinez restabileşte egalitatea pentru Alaves.

Min. 50 – Celta Vigo – Alaves 3-2!

Min. 45 – Alaves reduce din diferenţă. Este 3-1!

Min. 38. Ferran Jutgla duce scorul la 3-0.

Min 27- 2-0! Hugo Alvarez înscrie!

Min. 19 – Este 1-0! Celta deschide scorul prin Javier Rodriguez.

Radu este titular!

Barcelona – Rayo Vallecano 1-0

Min. 36. Fundașul naționalei României a căzut în careul lui Joan Garcia, după un duel cu Fermin Lopez. Jucătorul român a rămas întins pe gazon, dar atât „centralul” Adrian Cordero, cât și arbitrii din camera VAR au considerat că nu se putea acorda lovitură de la 11 metri. Specialistul publicației AS, fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez, a fost de părere că trebuia acordat penalty.

Min. 25: Barcelona – Rayo Vallecano 1-0. Araujo a deschis scorul cu o lovitură de cap, profitând de ieşirea greşită a portarului Batalla.

Min. 1: A început meciul.

………………………………………………

Echipele de start la Barcelona – Rayo Vallecano:

Barcelona : Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha – Lewandowski.

: Garcia – Araujo, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha – Lewandowski. Rezerve: Bardghji, Casado, Cortes, Espart, Garcia, Gavi, Kochen, Olmo, Rashford, Szczesny, Torres.

Antrenor: Hansi Flick.

Rayo Vallecano : Batalla – Raţiu , Lejeune, Ciss, Chavarria – Gumbau, Valentin, Palazon – Perez, Martin, Diaz.

: Batalla – , Lejeune, Ciss, Chavarria – Gumbau, Valentin, Palazon – Perez, Martin, Diaz. Rezerve: Alemao, Balliu, Camello, Cardenas, de Frutos, Garcia, Lopez, Luiz Felipe, Mumin, Nteka, Pacha, Vertrouwd.

Antrenor: Inigo Perez.

Andrei Raţiu este anunţat titular în duelul cu catalanii lui Hansi Flick. Fundaşul român de 27 de ani a fost integralist şi în meciul disputat de Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii, în Conference League. Echipa internaţionalului român a pierdut returul cu Samsunspor, scor 0-1, însă s-a calificat în sferturi graţie succesului din tur, scor 3-1.

Tot în etapa a 29-a din La Liga, Ionuţ Radu şi Celta Vigo se vor înfrunta cu Alaves. Partida va începe de la ora 17:15.

Radu Drăguşin, cel care are mari şanse să fie titular contra Turciei, are meci cu Tottenham se la ora 16:15. Spurs se va confrunta cu Nottingham Forest, într-un meci crucial privind lupta pentru evitarea retrogradării. Londonezii au un avans de un singur punct faţă de Forest, cele două echipe fiind pe locurile 16 şi 17, ultimele care asigură salvarea de la retrogradare.

Dennis Man joacă de la ora 17:45. PSV o va întâlni pe Telstar, fiind lider detaşat în prima ligă din Olanda, cu 68 de puncte, acumulate după 27 de meciuri disputate.

Programul internaţionalilor români de azi:

Barcelona – Rayo Vallecano (Andrei Raţiu) – ora 15:00

Tottenham (Radu Drăguşin) – Nottingham – ora 16:15

Pafos (Vlad Dragomir) – Apollon – ora 17:00

Celta Vigo (Ionuţ Radu) – Alaves – ora 17:15

Telstar – PSV (Dennis Man) – ora 17:45

AEK Atena (Răzvan Marin) – Kifisia – ora 19:00

Lotul României pentru meciul cu Turcia