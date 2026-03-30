Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: “I-a bătut copilul unui alt părinte”

Diana Șucu (50 de ani) a acuzat un fost antrenor de la juniorii Rapidului de violenţă şi hărţuire, lucruri pe care le-a aflat iniţial de la fiul său, Andrei.

Chiar acesta a fost victima bullyingului chiar din partea unui antrenor care se ocupa de juniorii Rapidului. A urmat apoi un moment în care Andrei Şucu şi-a pierdut plăcerea de a mai evolua.

Respectivul antrenor a ajuns să aibă şi un proces, după ce ar fi bătut un alt copil. Soţia patronului de la Rapid nu a menţionat şi numele tehnicianului.

”L-am simțit că era descurajat și a fost descurajat, deși, uite, oamenii vin și comentează și spun, sunt copiii lui Șucu, și a cumpărat echipa și clubul pentru copii.

Vreau să spun că a avut un antrenor care pur și simplu i-a descurajat pe Andrei și pe colegii lui. Niciodată soțul meu nu s-a dus să vorbească cu antrenorul respectiv, deși își primea salariul de la noi. Niciodată eu nu m-am dus în calitate de mamă, pentru că l-am văzut pe copil și nu numai l-am văzut pe al meu… Am verificat, am vorbit și cu ceilalți copii și, într-adevăr, Andrei a avut dreptate. Făcea un fel de bullying!