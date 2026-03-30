Home | Fotbal | Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: “I-a bătut copilul unui alt părinte”

Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: “I-a bătut copilul unui alt părinte”

Antena Sport Publicat: 30 martie 2026, 15:39

Comentarii
Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: I-a bătut copilul unui alt părinte

Diana şi Dan Şucu, la un meci al Rapidului - Sport Pictures

Diana Șucu (50 de ani) a acuzat un fost antrenor de la juniorii Rapidului de violenţă şi hărţuire, lucruri pe care le-a aflat iniţial de la fiul său, Andrei.

Chiar acesta a fost victima bullyingului chiar din partea unui antrenor care se ocupa de juniorii Rapidului. A urmat apoi un moment în care Andrei Şucu şi-a pierdut plăcerea de a mai evolua.

Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă

Respectivul antrenor a ajuns să aibă şi un proces, după ce ar fi bătut un alt copil. Soţia patronului de la Rapid nu a menţionat şi numele tehnicianului.

”L-am simțit că era descurajat și a fost descurajat, deși, uite, oamenii vin și comentează și spun, sunt copiii lui Șucu, și a cumpărat echipa și clubul pentru copii.

Vreau să spun că a avut un antrenor care pur și simplu i-a descurajat pe Andrei și pe colegii lui. Niciodată soțul meu nu s-a dus să vorbească cu antrenorul respectiv, deși își primea salariul de la noi. Niciodată eu nu m-am dus în calitate de mamă, pentru că l-am văzut pe copil și nu numai l-am văzut pe al meu… Am verificat, am vorbit și cu ceilalți copii și, într-adevăr, Andrei a avut dreptate. Făcea un fel de bullying!

Omul vorbea foarte urât. Omul acela cred că avea 8 clase sau nu știu dacă își terminase liceul. Noi l-am învățat pe Andrei să fie respectuos. Copii nu prea îi respectă pe cei care nu au performat… Ei mi-au spus că nu îl respectau pentru că a rămas repetent un an de zile.

I-a bătut copilul unui alt părinte și a avut probleme. S-a deschis un proces. A fost un moment în care Andrei nu mai avea bucuria jocului, nu îi mai făcea plăcere”, a declarat Diana Șucu, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era alături de ea
