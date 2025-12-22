Dominația lui Ludogoreț, la final după 14 ani? Echipa care a renăscut și are 68% șanse la titlu în țara vecină - Antena Sport

Ludogoreț Razgrad a câștigat campionatul în țara vecină, Bulgaria, în ultimii 14 ani, un record în Europa. În acest sezon, „vulturii” țintesc al 15-lea titlu consecutiv, ceea ce ar egala performanța clubului FC Tafea, din Vanuatu!
Doar că Ludogoreț este departe de primul loc în această stagiune. Principala „vinovată” este Levski Sofia, care are un parcurs remarcabil.
Levski Sofia, 68% șanse să ia titlul în Bulgaria
Levski Sofia e lider detașat în Efbet League, după 19 etape jucate. „Albaștrii” au 44 de puncte, cu șapte peste locul secund, ȚSKA Sofia 1948, și zece peste Ludogoreț, aflată pe poziția a treia.
Potrivit platformei Football Meets Data, Levski are 68% șanse să câștige titlul în Bulgaria. Ar fi pentru prima dată din 2009 încoace când Levski câștigă campionatul. Culmea, în contextul în care Ludogoreț este o forță financiară și domină categoric fotbalul din țara vecină.
Levski Sofia, la un pas să fie cumpărată de Sport Republic
Levski, care a trecut printr-o criză financiară profundă în ultimul deceniu, a fost foarte aproape să fie cumpărată de compania Sport Republic, care deține și clubul Southampton, din Championship, precum și pe Göztepe (Turcia), Valenciennes (Franța) și FC Mali Coura (Mali).
Zilele trecute, compania Sport Republic a transmis că negocierile s-au sistat și nu va prelua clubul. Potrivit presei din Bulgaria, Levski nu a dorit să devină parte din modelul „multi-club” al companiei. Astfel, echipa din Sofia rămâne în proprietatea lui Nasko Sirakov, fost internațional bulgar.
Lot multinațional, cu jucători din Venezuela și Martinica
Parcursul excelent al lui Levski se datorează și antrenorului spaniol Julio Velázquez, care a preluat echipa în ianuarie 2025. Cu un CV excelent, în care se regăsesc Villarreal, Betis, Alavés sau Udinese, tehnicianul de 44 de ani a reușit să construiască o formație care a câștigat 14 dintre cele 19 meciuri de campionat.
Atacantul brazilian Everton Bala e golgheterul lui Levski, cu opt goluri, în timp ce portarul Svetoslav Vutsov are opt meciuri în care nu a încasat gol.
● Mijlocașul ofensiv Marin Petkov (22 de ani) este cel mai valoros jucător al lui Levski, cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
● Levski are un lot cu numeroși străini, din Venezuela, Brazilia, Mali, Ghana, Slovenia, Franța, Portugalia, Macedonia, Slovacia, Algeria și Martinica!
