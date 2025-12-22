Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dominația lui Ludogoreț, la final după 14 ani? Echipa care a renăscut și are 68% șanse la titlu în țara vecină - Antena Sport

Home | Fotbal | Dominația lui Ludogoreț, la final după 14 ani? Echipa care a renăscut și are 68% șanse la titlu în țara vecină

Dominația lui Ludogoreț, la final după 14 ani? Echipa care a renăscut și are 68% șanse la titlu în țara vecină

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 decembrie 2025, 13:33

Comentarii
Dominația lui Ludogoreț, la final după 14 ani? Echipa care a renăscut și are 68% șanse la titlu în țara vecină

Fanii lui Levski Sofia/ Facebook Levski Sofia

Ludogoreț Razgrad a câștigat campionatul în țara vecină, Bulgaria, în ultimii 14 ani, un record în Europa. În acest sezon, „vulturii” țintesc al 15-lea titlu consecutiv, ceea ce ar egala performanța clubului FC Tafea, din Vanuatu!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doar că Ludogoreț este departe de primul loc în această stagiune. Principala „vinovată” este Levski Sofia, care are un parcurs remarcabil.

Levski Sofia, 68% șanse să ia titlul în Bulgaria

Levski Sofia e lider detașat în Efbet League, după 19 etape jucate. „Albaștrii” au 44 de puncte, cu șapte peste locul secund, ȚSKA Sofia 1948, și zece peste Ludogoreț, aflată pe poziția a treia.

Potrivit platformei Football Meets Data, Levski are 68% șanse să câștige titlul în Bulgaria. Ar fi pentru prima dată din 2009 încoace când Levski câștigă campionatul. Culmea, în contextul în care Ludogoreț este o forță financiară și domină categoric fotbalul din țara vecină.

Levski Sofia, la un pas să fie cumpărată de Sport Republic

Levski, care a trecut printr-o criză financiară profundă în ultimul deceniu, a fost foarte aproape să fie cumpărată de compania Sport Republic, care deține și clubul Southampton, din Championship, precum și pe Göztepe (Turcia), Valenciennes (Franța) și FC Mali Coura (Mali).

Reclamă
Reclamă

Zilele trecute, compania Sport Republic a transmis că negocierile s-au sistat și nu va prelua clubul. Potrivit presei din Bulgaria, Levski nu a dorit să devină parte din modelul „multi-club” al companiei. Astfel, echipa din Sofia rămâne în proprietatea lui Nasko Sirakov, fost internațional bulgar.

Lot multinațional, cu jucători din Venezuela și Martinica

Parcursul excelent al lui Levski se datorează și antrenorului spaniol Julio Velázquez, care a preluat echipa în ianuarie 2025. Cu un CV excelent, în care se regăsesc Villarreal, Betis, Alavés sau Udinese, tehnicianul de 44 de ani a reușit să construiască o formație care a câștigat 14 dintre cele 19 meciuri de campionat.

Atacantul brazilian Everton Bala e golgheterul lui Levski, cu opt goluri, în timp ce portarul Svetoslav Vutsov are opt meciuri în care nu a încasat gol.

Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul americanDonald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american
Reclamă

● Mijlocașul ofensiv Marin Petkov (22 de ani) este cel mai valoros jucător al lui Levski, cu o cotă de piață de 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

● Levski are un lot cu numeroși străini, din Venezuela, Brazilia, Mali, Ghana, Slovenia, Franța, Portugalia, Macedonia, Slovacia, Algeria și Martinica!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Observator
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
15:41
Victor Piţurcă a luat decizia legată de antrenorat! Anunţul făcut de fostul selecţioner
15:27
Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
15:03
“De asta are nevoie Mo Salah”. Reacţie categorică după scandalul uriaş provocat de egiptean la Liverpool
14:54
“America e visul suprem, vom da totul să-l realizăm”. Denis Drăguş, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia
14:48
Universitatea Craiova poate da lovitura. Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru jucătorul adus gratis
13:57
Universitatea Craiova – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Oltenii pot încheia anul pe primul loc
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei 2 FotoAfacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! 3 A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV 4 Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0: “Să vină cu 3 milioane de euro!” 5 Decizia luată de PSV în privinţa jucătorului care a înjurat înspre Dennis Man pe teren! 6 “M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”