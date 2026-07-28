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Valeriu Iftime, despre finalul nebun din FC Botoşani – Rapid: „Dacă nu era VAR, trecea trenul”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 13:42

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Valeriu Iftime, despre finalul nebun din FC Botoşani – Rapid: „Dacă nu era VAR, trecea trenul

Valeriu Iftime / Sport Pictures

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Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a trăit la intensitate maximă meciul cu Rapid, din etapa a doua a sezonului din Liga 1, încheiat la egalitate, scor 1-1. Claudiu Petrila a deschis scorul pentru giuleşteni în minutul 45, dar Mailat a restabilit egalitatea în primul minut al prelungirilor, dintr-un penalty repetat.

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Lovitura de la 11 metri a fost acordată de Marian Barbu abia după ce a fost chemat la VAR. În primă fază, el nu a sancţionat intervenţia lui Alex Paşcanu asupra lui Andrei Dumiter.

Valeriu Iftime, despre finalul nebun din FC Botoşani – Rapid: „Dacă nu era VAR, trecea trenul”

Până la urmă, penalty-ul a fost acordat, dar şi aici Valeriu Iftime a trăit cu sufletul la gură faza. Mailat a ratat, dar Marian Barbu a decis repetarea execuţiei, după ce Grameni a pătruns mai devreme în careu şi a respins în corner.

În ciuda tuturor momentelor controversate, Valeriu Iftime l-a felicitat pe Mailat pentru curajul de a executa un penalty după ce a ratat şi consideră că meciul de luni seară a fost extrem de spectaculos:

„A fost un meci spectaculos pentru răsturnarea de scor, situația care a fost cu repetarea penalty-ului… Rapidul este o echipă bună. Mi-a fost un pic frică în prima repriză. Mi-a plăcut și arbitrajul, l-a tras evident de tricou acolo.

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Dacă nu era VAR, trecea trenul. După care, a fost penalty-ul. În rest, a fost fotbal, aseară a fost spectacol la Botoșani, ceea ce este extraordinar de bine. E adevărat că îmi doream să câștig.

Eu am crezut acolo că a fost fault la Ongenda. Apoi după am văzut că e penalty. Dar când am văzut că dă 11 metri am fost extrem de bucuros. A fost extrem de interesant și băiatul ăsta al meu care a ratat penalty.

Mailat a avut curaj, că după ce ratezi 11 metri, multă lume nu mai are curaj să bată”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

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