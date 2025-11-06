Închide meniul
Dramă în fotbalul românesc. A murit la 18 ani! Corvinul Hunedoara a dat vestea tristă - Antena Sport

Radu Constantin Publicat: 6 noiembrie 2025, 17:02

Sursa foto: Facebook Corvinul Hunedoara

Doliu la Corvinul Hunedoara. Un fost junior al clubului a pierdut lupta cu boala şi s-a stins la o varstă fragedă, 18 ani!

O nouă tragedie s-a produs în fotbalul românesc. Clubul Corvinul a anunţat într-un comunicat trecerea în nefiinţă a fostului fotbalist. Totodată, clubul a precizat faptul că înainte de startul meciului de sâmbătă, cu FC Voluntari, jucătorii vor ține un moment de reculegere atât în memoria lui Emeric Ienei, cât și a lui Fabian Căprău.

„Ne exprimăm regretul profund faţă de dispariţia prematură a tânărului Fabian Căprău şi suntem alături de familia sa şi de toţi cei care l-au cunoscut, în aceste momente dificile!

Fabian a trecut şi pe la centrul juvenil al clubului nostru şi a fost unul dintre copiii Hunedoarei care au iubit fotbalul şi sportul, în general.

Înaintea startului meciului de sâmbătă vom ţine, împreună, un moment de reculegere atât în memoria lui Emerich Jenei, cât şi în cea a lui Fabian. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în pace! Condoleanţe familiei”, s-a arătat în mesajul transmis de Corvinul.

