Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona - Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis

Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis

Publicat: 7 ianuarie 2026, 22:48

Comentarii
Barcelona – Bilbao 5-0. Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis

Jucătorii de la Barcelona / Profimedia

Barcelona este prima finalistă din ediția aceasta a Supercupei Spaniei, asta după ce campioana din La Liga a făcut un adevărat spectacol în fața celor de la Athletic Club Bilbao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Hansi Flick a punctat de patru ori încă din prima repriză, iar scorul final a fost stabilit de brazilianul Raphinha, care a înscris după pauză.

Barcelona – Bilbao 5-0

Final de meci! 

Min. 77: Șansă uluitoare de a marca pentru Bilbao! Unai nu a nimerit cadrul porții dintr-o poziție excelentă.

Min. 53: Șansă importantă pentru Bilbao! Sancet reia pe lângă poartă din poziție centrală.

Reclamă
Reclamă

Min. 52: GOL BARCELONA! Catalanii încep excelent și repriza secundă, iar Raphinha duce scorul la 5-0.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză în Barcelona – Bilbao! 

Cum a petrecut Crăciunul pe rit vechi un turist din Chişinău venit în Poiana Braşov: "Ne bucurăm de atmosferă"Cum a petrecut Crăciunul pe rit vechi un turist din Chişinău venit în Poiana Braşov: "Ne bucurăm de atmosferă"
Reclamă

Min. 42: Bară Bilbao! Bascii au avut șansa de a reduce din diferență, dar execuția din prima a lui Sancet nimerește bara.

Min. 37: GOOOOL BARCELONAAA! Umilință totală în prima repriză! Raphinha s-a distrat și a marcat fantastic.

Min. 34: GOL BARCELONA! Spectacol total făcut de catalani. Bardghji înscrie după ce driblează superb în careu.

Min. 30: GOL BARCELONA! Fermin Lopez dublează avantajul campioanei Spaniei. Acesta îl execută pe Unai Simon, din pasa lui Raphinha.

Min. 22: GOL BARCELONA! Ferran Torres deschide scorul pentru gruparea catalană, cu un șut cu pământul din câțiva metri.

Min. 21: Ratare mare în contul Barcelonei! Fermin Lopez trimite în brațele lui Unai Simon din interiorul careului de 16 metri.

Min. 16: O primă ocazie importantă de gol pentru principala favorită. Pedri a șutat din prima pe spațiul porții, dar pe direcția portarului advers, care reține fără emoții.

Min. 1: Start de meci!

  • FC Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, F. Lopez, Raphinha – F. Torres. Rezerve: Szczesny, Kochen – Bernal, Casado, D. Fernandez, Yamal, Lewandowski, Marques, G. Martin, Olmo, Rashford. Antrenor: Hansi Flick
  • Athletic Bilbao: Simon – Areso, Vivian, Paredes, Boiro – Rego, Jauregizar – Berenguer, Sancet, Navarro – I. Williams. Rezerve: Padilla – Gorosabel, N. Williams, Guruzeta, Lekue, Galarreta, U. Gomez, Serrano, S. Sanchez, Izeta, Monreal. Antrenor: Ernesto Valverde

Barcelona este a reuşit dubla sezonul trecut, după ce a câştigat La Liga, dar şi Cupa Spaniei. De altfel, catalanii au câştigat şi ediţia de anul trecut a Supercupei Europei. Bilbao a ajuns în semifinale pentru că a încheiat sezonul trecut din La Liga. Real Madrid s-a clasat pe locul 2, în timp ce Bilbao a terminat pe locul 3.

În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.

Barcelona traversează o perioadă foarte bună, cu 8 victorii la rând. Echipa lui Hansi Flick nu a mai pierdut de pe 25 noiembrie, când a fost învinsă de Chelsea în Champions League. Cu trei zile înaintea acelei partide, Barcelona a primit vizita celor de la Bilbao, în La Liga, iar catalanii s-au impus cu 4-0.

În urmă cu un an, Barcelona şi Bilbao s-au întâlnit tot în semifinalele Supercupei Spaniei. Atunci, Barcelona s-a impus cu 2-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
Fanatik.ro
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
23:43
Parma – Inter 0-2. Cristi Chivu şi-a învins fosta echipă şi şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului
22:50
Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: “Nu a fost uşor ce s-a întâmplat”
22:41
Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani
22:40
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter
22:14
Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază
22:04
România – Spania 4-3. A doua victorie a tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă U20
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 6 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”