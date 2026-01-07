Barcelona - Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis - Antena Sport

Min. 42: Bară Bilbao! Bascii au avut șansa de a reduce din diferență, dar execuția din prima a lui Sancet nimerește bara.

Min. 37: GOOOOL BARCELONAAA! Umilință totală în prima repriză! Raphinha s-a distrat și a marcat fantastic.

Min. 34: GOL BARCELONA! Spectacol total făcut de catalani. Bardghji înscrie după ce driblează superb în careu.

Min. 30: GOL BARCELONA! Fermin Lopez dublează avantajul campioanei Spaniei. Acesta îl execută pe Unai Simon, din pasa lui Raphinha.

Min. 22: GOL BARCELONA! Ferran Torres deschide scorul pentru gruparea catalană, cu un șut cu pământul din câțiva metri.

Min. 21: Ratare mare în contul Barcelonei! Fermin Lopez trimite în brațele lui Unai Simon din interiorul careului de 16 metri.

Min. 16: O primă ocazie importantă de gol pentru principala favorită. Pedri a șutat din prima pe spațiul porții, dar pe direcția portarului advers, care reține fără emoții.

Min. 1: Start de meci!

FC Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, F. Lopez, Raphinha – F. Torres. Rezerve: Szczesny, Kochen – Bernal, Casado, D. Fernandez, Yamal, Lewandowski, Marques, G. Martin, Olmo, Rashford. Antrenor: Hansi Flick

Barcelona este a reuşit dubla sezonul trecut, după ce a câştigat La Liga, dar şi Cupa Spaniei. De altfel, catalanii au câştigat şi ediţia de anul trecut a Supercupei Europei. Bilbao a ajuns în semifinale pentru că a încheiat sezonul trecut din La Liga. Real Madrid s-a clasat pe locul 2, în timp ce Bilbao a terminat pe locul 3.

În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.

Barcelona traversează o perioadă foarte bună, cu 8 victorii la rând. Echipa lui Hansi Flick nu a mai pierdut de pe 25 noiembrie, când a fost învinsă de Chelsea în Champions League. Cu trei zile înaintea acelei partide, Barcelona a primit vizita celor de la Bilbao, în La Liga, iar catalanii s-au impus cu 4-0.

În urmă cu un an, Barcelona şi Bilbao s-au întâlnit tot în semifinalele Supercupei Spaniei. Atunci, Barcelona s-a impus cu 2-0.