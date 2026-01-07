Parma - Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă - Antena Sport

Chivu a stat 13 etape pe banca Parmei, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare. Rezultatele bune de la Parma l-au propulsat la prima echipă a Interului.

Meciul Parma – Inter e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Cristi Chivu revine pe stadionul “Ennio Tardini”, într-un duel cu fosta lui echipă, Parma.

După 17 etape disputate, Inter e lider în Serie A, cu 39 de puncte. Pe locul 2 e marea rivală a Interului, AC Milan, cu 38 de puncte, iar pe 3 e campioana Napoli, cu 37 de puncte.

Inter vine după 5 victorii la rând în campionat. În ultimele două etape echipa lui Cristi Chivu a învins-o cu 1-0 pe Atalanta şi cu 3-1 pe Bologna. Inter s-a “răzbunat” pe Bologna pentru că a eliminat-o din Supercupa Italiei, trofeul ajungând, în cele din urmă, la Napoli.

“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter

Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport susţin că fanii “cruciaţilor” ar trebui să îl aplaude în picioare pe românul de 45 de ani.