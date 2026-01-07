Parma - Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă - Antena Sport

Meciul Parma – Inter e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Cristi Chivu revine pe stadionul “Ennio Tardini”, într-un duel cu fosta lui echipă, Parma.
Chivu a stat 13 etape pe banca Parmei, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare. Rezultatele bune de la Parma l-au propulsat la prima echipă a Interului.
Parma – Inter LIVE SCORE
Echipe probabile:
Parma: Corvi – Del Prato, Circati, Valenti – Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri – Ondrejka – Pellegrino. Antrenor: Carlos Cuesta
Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez. Antrenor: Cristi Chivu
După 17 etape disputate, Inter e lider în Serie A, cu 39 de puncte. Pe locul 2 e marea rivală a Interului, AC Milan, cu 38 de puncte, iar pe 3 e campioana Napoli, cu 37 de puncte.
Inter vine după 5 victorii la rând în campionat. În ultimele două etape echipa lui Cristi Chivu a învins-o cu 1-0 pe Atalanta şi cu 3-1 pe Bologna. Inter s-a “răzbunat” pe Bologna pentru că a eliminat-o din Supercupa Italiei, trofeul ajungând, în cele din urmă, la Napoli.
“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter
Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport susţin că fanii “cruciaţilor” ar trebui să îl aplaude în picioare pe românul de 45 de ani.
“Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.
Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.
Să sperăm că aplauzele vor fi suficient de zgomotoase încât să acopere huiduielile. Oamenii din Parma ar trebui să fie extrem de recunoscători unui om precum Chivu, care a realizat foarte multe lucruri într-un timp scurt, în ciuda numeroaselor provocări”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.
- Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu!
- “Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter
- Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
- “Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român
- Lovitură pentru Inter și Cristi Chivu. Anunțul făcut de Fabrizio Romano