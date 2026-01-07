Parma - Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă - Antena Sport

Închide meniul
Parma – Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 15:54

Comentarii
Parma – Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă

Cristi Chivu, pe banca Interului, la meciul cu Bologna / Profimedia Images

Meciul Parma – Inter e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Cristi Chivu revine pe stadionul “Ennio Tardini”, într-un duel cu fosta lui echipă, Parma.

Chivu a stat 13 etape pe banca Parmei, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare. Rezultatele bune de la Parma l-au propulsat la prima echipă a Interului.

Parma – Inter LIVE SCORE

Echipe probabile:

Parma: Corvi – Del Prato, Circati, Valenti – Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri – Ondrejka – Pellegrino. Antrenor: Carlos Cuesta

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez. Antrenor: Cristi Chivu

După 17 etape disputate, Inter e lider în Serie A, cu 39 de puncte. Pe locul 2 e marea rivală a Interului, AC Milan, cu 38 de puncte, iar pe 3 e campioana Napoli, cu 37 de puncte.

Inter vine după 5 victorii la rând în campionat. În ultimele două etape echipa lui Cristi Chivu a învins-o cu 1-0 pe Atalanta şi cu 3-1 pe Bologna. Inter s-a “răzbunat” pe Bologna pentru că a eliminat-o din Supercupa Italiei, trofeul ajungând, în cele din urmă, la Napoli.

“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter

Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport susţin că fanii “cruciaţilor” ar trebui să îl aplaude în picioare pe românul de 45 de ani.

Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul caseiOraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
“Suntem curioși să vedem cum va fi primit Chivu de fanii Parmei. Dacă mai există recunoștință în lumea asta, publicul de pe Tardini ar trebui să se ridice în picioare și să aplaude îndelung.

Chiar și așa, vor fi și cei care s-au simțit trădați de decizia lui Chivu de a merge la Inter și, probabil, își vor exprima nemulțumirea prin huiduieli.

Să sperăm că aplauzele vor fi suficient de zgomotoase încât să acopere huiduielile. Oamenii din Parma ar trebui să fie extrem de recunoscători unui om precum Chivu, care a realizat foarte multe lucruri într-un timp scurt, în ciuda numeroaselor provocări”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

 

