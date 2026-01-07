Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: "Nu a fost uşor ce s-a întâmplat" - Antena Sport

Denis Drăguş a aterizat în Turcia, acolo unde va semna cu noua sa echipă, Gaziantep. Internaţionalul român a bătut palma cu fosta echipă a lui Marius Şumudică şi va redeveni coechipier cu Alexandru Maxim şi Deian Sorescu, ceilalţi doi jucători care evoluează la formaţia din Turcia. Drăguş a mai jucat în urmă cu două sezoane la Gaziantep, sub formă de împrumut de la Standard Liege. Denis Drăguş a evoluat în 35 de partide pentru Gaziantep, în perioada septembrie 2023 – iulie 2024, reuşind să înscrie 15 goluri şi 2 pase decisive
În prima parte a acestui sezon, Denis Drăguş a evoluat la Eyupspor, sub formă de împrumut de la Trabzonspor. Acum, internaţionalul român speră să îşi relanseze cariera la echipa pentru care a evoluat pentru prima oară în Turcia în urmă cu două sezoane.
Denis Drăguş a ajuns la Gaziantep
Internaţionalul român nu a semnat încă cu Gaziantep, deoarece nu sunt gata toate documentele, dar a dezvăluit că a discutat cu Burak Yilmaz, antrenorul echipei, şi este pregătit să îşi relanseze cariera:
“Sunt bucuros. Mă bucur că am ajuns în sfârşit. Nu sunt gata toate documentele din ce am înţeles, dar sper că o să fie totul ok. De abia încep să aştept. Nu a fost uşor ce s-a întâmplat în această perioadă. Nu numai pentru mine, ci toată situaţia care a fost la club. Aţi văzut ce s-a scris, au fost arestaţi şi situaţia nu a fost una ok. Sper că acum să fie ok şi să mă întorc unde m-am simţit extraordinar.
Nu vreau să vorbesc acum mai mult (n.r. despre problemele de la Eyupspor), e important că sunt aici şi sper să fie totul ok şi să dăm drumul la treabă cât mai repede. Sunt gata să încep.
Data trecută am stat cu Deian (n.r. Sorescu – în cameră). Cred că o să continuăm la fel că ne-a mers bine. E unul dintre motive, m-am simţit bine acolo, dar şi că voi lucra cu un nume atât de mare (n.r. Burak Yilmaz). E o onoare. Sper să răsplătesc încrederea. Am avut discuţii şi m-a impresionat modul lui de a vedea fotbalul”, a declarat Denis Drăguş, după ce a aterizat în Turcia.
La Gaziantep, Denis Drăguş va fi antrenat de fostul mare internaţional turc, Burak Yilmaz. Atacantul de 26 de ani poate debuta chiar vineri, într-un meci amical pe care Gaziantep îl va disputa împotriva celor de la FC Argeş.
Sezonul acesta, la Eyupspor, Denis Drăguş a evoluat în 12 partide, dar nu a înscris niciun gol până acum.
- 3 milioane de euro este cota de piaţă a lui Denis Drăguş în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
