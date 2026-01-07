Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: "Nu a fost uşor ce s-a întâmplat" - Antena Sport

Denis Drăguş a aterizat în Turcia, acolo unde va semna cu noua sa echipă, Gaziantep. Internaţionalul român a bătut palma cu fosta echipă a lui Marius Şumudică şi va redeveni coechipier cu Alexandru Maxim şi Deian Sorescu, ceilalţi doi jucători care evoluează la formaţia din Turcia. Drăguş a mai jucat în urmă cu două sezoane la Gaziantep, sub formă de împrumut de la Standard Liege. Denis Drăguş a evoluat în 35 de partide pentru Gaziantep, în perioada septembrie 2023 – iulie 2024, reuşind să înscrie 15 goluri şi 2 pase decisive

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima parte a acestui sezon, Denis Drăguş a evoluat la Eyupspor, sub formă de împrumut de la Trabzonspor. Acum, internaţionalul român speră să îşi relanseze cariera la echipa pentru care a evoluat pentru prima oară în Turcia în urmă cu două sezoane.

Denis Drăguş a ajuns la Gaziantep

Internaţionalul român nu a semnat încă cu Gaziantep, deoarece nu sunt gata toate documentele, dar a dezvăluit că a discutat cu Burak Yilmaz, antrenorul echipei, şi este pregătit să îşi relanseze cariera:

“Sunt bucuros. Mă bucur că am ajuns în sfârşit. Nu sunt gata toate documentele din ce am înţeles, dar sper că o să fie totul ok. De abia încep să aştept. Nu a fost uşor ce s-a întâmplat în această perioadă. Nu numai pentru mine, ci toată situaţia care a fost la club. Aţi văzut ce s-a scris, au fost arestaţi şi situaţia nu a fost una ok. Sper că acum să fie ok şi să mă întorc unde m-am simţit extraordinar.

Nu vreau să vorbesc acum mai mult (n.r. despre problemele de la Eyupspor), e important că sunt aici şi sper să fie totul ok şi să dăm drumul la treabă cât mai repede. Sunt gata să încep.