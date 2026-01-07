Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter

Daniel Işvanca Publicat: 7 ianuarie 2026, 22:40

Hansi Flick / Profimedia

Cristi Chivu și-ar fi dorit să aducă un înlocuitor pentru Denzel Dumfries, olandezul fiind nevoit să lipsească de pe gazon din cauza unei accidentări. Conducerea Interului a negociat cu Al-Hilal pentru cedarea lui Joao Cancelo, dar portughezul va ajunge în cele din urmă la Barcelona.

Împrumutat la gruparea catalană în perioada când evolua la Manchester City, Cancelo va reveni din nou la formația „blaugrana”, tot sub formă de împrumut.

Joao Cancelo semnează cu Barcelona

Inter a purtat negocieri avansate cu Al-Hilal pentru împrumutul lui Joao Cancelo, Chivu având nevoie de un înlocuitor pentru olandezul Dumfries, care va mai lipsi de pe gazon cel puțin două luni.

Din păcate, dorința jucătorului nu a fost să ajungă la Milano. Portughezul va reveni la Barcelona pentru a doua oară, după ce fusese împrumutat la clubul catalan și în perioada când evolua pentru Manchester City.

Mutarea a fost confirmată chiar de Deco, oficialul campioanei Spaniei: „Joao Cancelo se va alătura echipei noastre. Transferul va fi finalizat”, ar fi declarat acesta, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

