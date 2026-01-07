Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază

Radu Constantin Publicat: 7 ianuarie 2026, 22:14

Pe lângă fraţii Eissat, Dinamo vrea să mai facă o altă mutare pe piaţa de transferuri. Este vorba de aducerea olandezului Pascal Mulder, fundaș central în vârstă de 26 de ani, care joacă la FC Emmen, în liga a doua.

Potrivit jurnalistului olandez Niels Dijkhuizen, Dinamo se află în tratative avansate, iar un avantaj în reprezintă situaţia contractuală a jucătorului. Pascal Mulder este în ultimele șase luni de contract cu FC Emmen, iar acest lucru constituie un avantaj pentru Dinamo, care poate negocia la o sumă mai mică transferul fotbalistului.

„Pascal Mulder poate aștepta cu nerăbdare interesul de la ADO Den Haag, Dinamo București și (se pare) un club din Premier League. Căpitanul lui FC Emmen se află într-o poziție de lux. Poate pleca pentru o sumă bună, dar după acest sezon va fi liber de transfer”, a scris jurnalistul sportiv olandez Niels Dijkhuizen, pe contul personal de pe platforma X.

