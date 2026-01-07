Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani

Radu Constantin Publicat: 7 ianuarie 2026, 22:41

Profimedia Images

Florin Niţă a are viitorul incert, la mai bine şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1, dar încă nu a primit vreo ofertă să-l tenteze.

Potrivit Iamsport, Florin Niță a primit o ofertă de la un club din Iran. Din punct de vedere financiar, oferta este pe placul lui Florin Niță, dar portarul ezită să-i dea curs. În ţară, situaţia este tensionată, cu proteste masive, astfel că Florin Niță nu va da curs ofertei.

Ce se întâmplă în Iran? Proteste şi zeci de morţi

Protestele de stradă iau amploare în Iran, unde în diferite orașe au loc confruntări uneori mortale, în ciuda apelurilor la calm ale președintelui Massoud Pezeshkian, care miercuri a cerut forțelor de securitate să nu atace manifestanții. Protestatarii iranieni cer intervenţia SUA şi a lui Trump şi au lansat un apel direct pentru ajutor către președintele american, în timp ce tulburările au continuat să se extindă în toată țara. Protestele din Iran au explodat în decembrie 2025, fiind declanșate de criza economică profundă, inflație galopantă și lipsuri severe. Până la începutul lui ianuarie 2026, autoritățile au raportat oficial cel puțin 16-20 de morți și sute de arestări, dar surse independente vorbesc de zeci de victime și demonstrații în peste 80 de orașe.

