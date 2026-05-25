De pus în ramă: cum arată echipa ideală a sezonului din NBA! Ratare istorică pentru LeBron James

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a anunţat componenţa echipei ideale a sezonului 2025-2026, care îi include pe Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Luka Doncic şi Nikola Jokic, informează EFE.

Echipa ideală a sezonului din NBA

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) şi Nikola Jokic (Denver Nuggets) au fost aleşi în unanimitate, cu 500 de voturi fiecare. Wembanyama a primit 498 de voturi, Doncic 482, iar Cunningham 414.

NBA a dezvăluit şi componenţa celei de-al doilea cvintet ideal al sezonului, format din Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) şi Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

A treia echipă a sezonului îi are în componenţă pe Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) şi Jalen Duren (Detroit Pistons).

Este pentru prima dată din 2004 când superstarul LeBron James nu figurează în niciuna dintre cele trei echipe ideale ale NBA. În ultimele 21 de sezoane, “King James” a fost inclus de 13 de ori în primul cvintet şi de patru ori în a doua şi a treia echipă.