Simone Tempestini a revenit spectaculos și a încheiat pe locul 5 în Raliul Scandinaviei

Antena Sport Publicat: 25 mai 2026, 14:59

Simone Tempestini a încheiat pe locul 5 în cea de-a doua etapă a Campionatului European de Raliuri, reușind să urce nu mai puțin de patru poziții în clasamentul general pe ultimele probe speciale.

Campionul național absolut al României se afla pe locul 9 în clasamentul Raliului Scandinaviei înaintea probelor decisive de duminică, la egalitate cu canadianul Brandon Samanuk. Ambii aveau timpul de 45:27.5 după primele opt probe speciale.

Pe probele decisive de duminică, pilotul de la Napoca Rally Academy și-a menținut ritmul constant și a urcat până pe locul 5, cu timpul de 1:33:02.9, cea mai bună clasare din cariera sa pe macadamul Raliului Scandinaviei. Victoria finală i-a revenit finlandezului Miko Heikkilä, cronometrat cu 1:31:07.8.

La cursa din Suedia, Tempestini, care a pilotat un model Škoda Fabia RS Rally2, a avut-o în dreapta pe Francesca Maior, colega sa de la Napoca Rally Academy, care în mod obișnuit este copilotul fratelui său mai mare, Norbert Maior.

„A fost o cursă dificilă, plină de obstacole, dar sunt bucuros că am ajuns la finiș. Ne dorim să ne îmbunătățim rezultatele în următoarele curse și să ne ajutăm echipa să își îndeplinească obiectivul”, a declarat pilotul român.

Grație acestui rezultat, Simone Tempestini a urcat pe locul 10 în clasamentul general după primele două etape, cu un total de 18 puncte. Prima poziție este împărțită de spaniolul Jose Antonio Suarez și de finlandezul Miko Heikkilä, ambii având câte 30 de puncte.

Echipajul tricolor a contribuit decisiv și la victoria echipei MRF Tyres, care se menține pe primul loc în clasamentul general, cu un total de 61 de puncte. Din sezonul trecut, Tempestini este legitimat la MRF Tyres în Campionatul European de Raliuri FIA ERC.

Următoarea provocare pentru Simone Tempestini va fi pe plan intern, în Campionatul Național de Raliuri, acasă, la Cluj, acolo unde trebuie să își consolideze poziția de lider în clasamentul general.

