Gata! Anunțul oficial făcut de Rapid despre Daniel Pancu

Gata, Rapid a anunțat că a bătut palma cu Daniel Pancu. Tehnicianul nu a semnat încă un angajament cu Rapid, pentru că nu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. După ce acesta ajunge la un acord și cu ardelenii în privința rezilierii, atunci va deveni și în acte tehnician al giuleștenilor.

Înțelegerea cu Daniel Pancu a fost anunțată de Victor Angelescu.

”Încă nu este semnat și contractat, că mai avem astăzi meci, dar suntem înțeleși. Ne-am înțeles și urmează să-și încheie și el socotelile cu CFR și să semneze contractul cu noi. Deci 99% suntem înțeleși. În momentul în care în acest play-off exista posibilitatea ca antrenorul să nu-și îndeplinească ce îi cerusem prin contract, trebuia să avem un plan B.

Am vorbit cu Marius Bilașco, eu am rămas în relații bune cu el, am vorbit cu domnul Șucu, trebuia să avem ceva pregătit. La începutul play-off-ul am făcut planul ce se întâmplă dacă ne calificăm în Europa, dacă nu. Din păcate am avut un play-off execrabil și a trebuit să schimbăm antrenorul”, a declarat Victor Angelescu, citat de Digi Sport.

Aceasta nu este prima experiență a lui Daniel Pancu ca antrenor principal al clubului alb-vișiniu. El a mai antrenat pe Rapid în perioada 2018-2020.