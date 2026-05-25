CCA a ales arbitrul barajului Conference League, Dinamo – FCSB

CCA a ales arbitrul care va conduce cel mai tare meci din acest final de sezon din Liga 1, barajul pentru Conference League, Dinamo – FCSB, ce va avea loc vineri, de la 20:30.

Conform gsp.ro, arbitrul care va fi la centru este Marian Barbu (37 de ani), lăudat de toată lumea după evoluţiile din ultimi ani. El a adunat deja 20 de meciuri în Liga 1, în această stagiune.

Marian Barbu va conduce Dinamo – FCSB

Pentru Barbu, acesta va fi al treilea derby FCSB – Dinamo pe care îl va conduce în carieră, după Dinamo – FCSB 0-2 (20.10.2024) și FCSB – Dinamo 0-0 (06.12.2025).

După meciul de pe Arcul de Triumf, Barbu şi brigada sa (asistenții Mircea Grigoriu și Marius Badea) vor fi prezenţi la amicalul dintre Polonia şi Nigeria.

Gigi Becali, declaraţii tari înainte de Dinamo – FCSB

Gigi Becali e pregătit pentru finala barajului pentru Conference League, dintre Dinamo şi FCSB. Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că acela este un duel de 10 milioane de euro pentru echipa sa, care ar fi cap de serie până în play-off-ul competiţiei.