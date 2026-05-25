CCA a ales arbitrul barajului Conference League, Dinamo – FCSB

CCA a ales arbitrul care va conduce cel mai tare meci din acest final de sezon din Liga 1, barajul pentru Conference League, Dinamo – FCSB, ce va avea loc vineri, de la 20:30.
Conform gsp.ro, arbitrul care va fi la centru este Marian Barbu (37 de ani), lăudat de toată lumea după evoluţiile din ultimi ani. El a adunat deja 20 de meciuri în Liga 1, în această stagiune.
Pentru Barbu, acesta va fi al treilea derby FCSB – Dinamo pe care îl va conduce în carieră, după Dinamo – FCSB 0-2 (20.10.2024) și FCSB – Dinamo 0-0 (06.12.2025).
După meciul de pe Arcul de Triumf, Barbu şi brigada sa (asistenții Mircea Grigoriu și Marius Badea) vor fi prezenţi la amicalul dintre Polonia şi Nigeria.
Gigi Becali, declaraţii tari înainte de Dinamo – FCSB
Gigi Becali e pregătit pentru finala barajului pentru Conference League, dintre Dinamo şi FCSB. Finanţatorul roş-albaştrilor susţine că acela este un duel de 10 milioane de euro pentru echipa sa, care ar fi cap de serie până în play-off-ul competiţiei.
Dinamo – FCSB, finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Becali e sigur că nu se va impune în faţa rivalei dacă roş-albaştrii vor evolua ca în partida cu Botoşani, câştigată dramatic cu 4-3.
“Ca jucători, n-am niciun dubiu. Dar e vorba şi ca echipă. Ca echipă nu e mai valoroasă. Nişte jucători valoroşi, dacă joacă în echipă şi se leagă jocul, trebuie să fie mai valoroasă. Ăsta e meci de 10 milioane de euro minimum. Pentru noi, nu pentru ei. Pentru noi e uşoară calificarea. Suntem cap de serie până în play-off. Eu sper să câştigăm meciul.
(n.r. jucând ca în seara asta câştigaţi meciul cu Dinamo?) Nu. Nu-mi dau seama ce trebuie să se schimbe. Eu doar văd, constat în ansamblul jocului. Să spun punctual ce, nu pot. Mai multă atenţie, mai hotărâţi. Şi cred că atenţia va fi mai mare cu Dinamo”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
