Spania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! De la Fuente atacă trofeul fără vreun jucător de la Real Madrid

Spania, naționala considerată principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale, și-a anunțat lotul pentru turneul final din America de Nord.
Real Madrid, cel mai mare club din fotbalul mondial, nu dă niciun jucător la naționala condusă de Luis de la Fuente.
Cum arată lotul Spaniei pentru Cupa Mondială! Vedetele ibericilor
Spania a câștigat EURO 2024, iar acum ibericii speră să își continue forma bună pe plan internațional și să își treacă în vitrină și o nouă Cupă Mondială, după cea cucerită în 2010 cu Vicente del Bosque la cârma. În urmă cu puțin timp, Luis de la Fuente a anunțat lotul de jucători alături de care să pună mâna pe trofeul mult râvnit la nivel mondial.
Din echipa selecționerului nu lipsesc staruri precum Rodri, Balonul de Aur din 2024, Pedri, Lamine Yamal sau Nico Williams. Astfel, de la Fuente a păstrat “nucleul” de jucători alături de care a câștigat Campionatul European.
Un aspect intrigant legat de lotul ibericilor este acela că selecționerul nu a inclus pe lista sa niciun fotbalist de la Real Madrid. Formația “blanco” s-a bazat într-adevăr mai mult pe jucători străini în ultima perioadă, însă simplul fapt că cel mai mare club din Spania nu trimite jucători la “Furia Roja” reprezintă în mod cert un subiect de discuție.
Esta es la lista de todo un país.
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
Lotul complet al Spaniei pentru Cupa Mondială
Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona);
Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham);
Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal);
Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace).
