Spania și-a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! De la Fuente atacă trofeul fără vreun jucător de la Real Madrid

Spania, naționala considerată principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale, și-a anunțat lotul pentru turneul final din America de Nord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid, cel mai mare club din fotbalul mondial, nu dă niciun jucător la naționala condusă de Luis de la Fuente.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Cum arată lotul Spaniei pentru Cupa Mondială! Vedetele ibericilor

Spania a câștigat EURO 2024, iar acum ibericii speră să își continue forma bună pe plan internațional și să își treacă în vitrină și o nouă Cupă Mondială, după cea cucerită în 2010 cu Vicente del Bosque la cârma. În urmă cu puțin timp, Luis de la Fuente a anunțat lotul de jucători alături de care să pună mâna pe trofeul mult râvnit la nivel mondial.

Din echipa selecționerului nu lipsesc staruri precum Rodri, Balonul de Aur din 2024, Pedri, Lamine Yamal sau Nico Williams. Astfel, de la Fuente a păstrat “nucleul” de jucători alături de care a câștigat Campionatul European.

Un aspect intrigant legat de lotul ibericilor este acela că selecționerul nu a inclus pe lista sa niciun fotbalist de la Real Madrid. Formația “blanco” s-a bazat într-adevăr mai mult pe jucători străini în ultima perioadă, însă simplul fapt că cel mai mare club din Spania nu trimite jucători la “Furia Roja” reprezintă în mod cert un subiect de discuție.