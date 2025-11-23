Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 23 noiembrie 2025, 9:15

Son Heung-Min, în tricoul lui LAFC - Profimedia Images

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din play-off-ul MLS a avut loc între Vancouver Whitecaps şi Los Angeles FC. Gazdele au obţinut calificarea în finala Conferinţei de Vest. La oaspeţi, Son Heung-Min a evoluat incredibil, în timp ce Alexandru Băluţă a rămas pe bancă.

Condusă cu 2-0 pe un stadion cu peste 50.000 de oameni în tribune, LAFC a revenit după pauză când Son a marcat din careul mic. Au fost momente dramatice în prelungiri, atunci când Blackmon a fost eliminat în tabăra gazdelor, iar sud-coreeanul a reuşit dubla dintr-o lovitură liberă executată exemplar, în minutul 90+5.

 

Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121

Nebunia a continuat şi în cele două reprize de prelungiri, iar tensiunea a ajuns la cote maxime în minutul 120+1, atunci când echipa românului Alexandru Băluţă a trimis mingea de trei ori în bară, în aceeaşi fază.

Au urmat loviturile de departajare, acolo unde Son şi Delgado au ratat, astfel că cei de la Vancouver Whitecaps au obţinut calificarea în finală, unde se vor duela cu învingătoarea dintre San Diego FC şi Minnesota United.

 

