Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 - Antena Sport

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din play-off-ul MLS a avut loc între Vancouver Whitecaps şi Los Angeles FC. Gazdele au obţinut calificarea în finala Conferinţei de Vest. La oaspeţi, Son Heung-Min a evoluat incredibil, în timp ce Alexandru Băluţă a rămas pe bancă.

Condusă cu 2-0 pe un stadion cu peste 50.000 de oameni în tribune, LAFC a revenit după pauză când Son a marcat din careul mic. Au fost momente dramatice în prelungiri, atunci când Blackmon a fost eliminat în tabăra gazdelor, iar sud-coreeanul a reuşit dubla dintr-o lovitură liberă executată exemplar, în minutul 90+5.

OH. MY. SONNY. 🤯

The LAFC star sends the Western Conference semifinal vs. Vancouver into extra time.

🎥 @MLSpic.twitter.com/KWCGgp8TIb

— The Athletic (@TheAthletic) November 23, 2025

Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121

Nebunia a continuat şi în cele două reprize de prelungiri, iar tensiunea a ajuns la cote maxime în minutul 120+1, atunci când echipa românului Alexandru Băluţă a trimis mingea de trei ori în bară, în aceeaşi fază.