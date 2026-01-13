Echipa de tradiţie din fotbalul românesc, în pragul desfiinţării: "Finalul clubului" - Antena Sport

Preşedintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, Angelo Alistar, a anunţat iminenta desfiinţare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârşitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanţării.

Alistar a lansat un apel public către toţi cei care pot sprijini clubul să îşi arate susţinerea faţă de echipă, dar este pesimist în privinţa acestui aspect.

“La momentul actual, aşa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschişi la orice fel de discuţie, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue şi să nu ajungem la desfiinţare. Într-adevăr, din punct de vedere economic, situaţia este una dificilă în toată ţara, dar nu pot crede că un judeţ cu tradiţie în sport, precum Neamţul, poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale ţării”, a declarat Angelo Alistar.

Preşedintele clubului Ceahlăul a transmis un mesaj şi către jucători, să respecte programul impus, în ciuda situaţiei financiare.

“Vreau să fac un apel către jucătorii rămaşi la echipă, să aibă răbdare şi să înţeleagă faptul că atâta timp cât mai există o şansă să continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic. Eu cred în continuitate şi cred că în ultimul moment se va face lumină şi pentru noi”, a mai spus Alistar.