Neymar, dărâmat după accidentarea lui Rodrygo: "Una dintre cele mai triste zile". Cum l-a numit pe starul lui Real - Antena Sport

Neymar şi-a exprimat marţi solidaritatea faţă de Rodrygo după accidentarea gravă suferită de acesta, îndemnându-l să se înconjoare de cei dragi şi să aibă grijă de sănătatea sa mintală, relatează EFE.

“Acum e momentul să-i ai în jurul tău pe toţi cei pe care îi iubeşti“, i-a transmis atacantul lui Santos lui Rodrygo, pe care l-a numit “urmaşul” său.

Mesajul complet al lui Neymar pentru Rodrygo

Într-un mesaj emoţionant pe reţelele sale de socializare, starul brazilian şi-a amintit de propria experienţă cu accidentările de lungă durată şi i-a cerut atacantului în vârstă de 25 de ani să aibă grijă de sănătatea sa mintală pe durata procesului de recuperare.

“Astăzi e una dintre cele mai triste zile pentru mine. Când am aflat de accidentare, un film mi-a rulat în cap. Toată suferința, toată angoasa și toată frica de a trece prin această accidentare. Numărul meu 10, băiatul meu, urmașul meu (așa te numesc), îți cer un singur lucru, acum e momentul să-i ai în jurul tău pe toți cei pe care îi iubești.

Cum ai spus și tu, nu meritai să treci prin asta acum, dar cine suntem noi să ne îndoim de planurile lui Dumnezeu. Frate, rămâi puternic, sunt sigur că vei reveni din nou pe teren. Te iubesc. Aşa cum m-ai susţinut, voi fi acolo pentru tine“, a spus Neymar, care a împărţit terenul cu tânărul atacant în timpul preliminariilor sud-americane şi la Cupa Mondială din 2022.