Vești bune despre stadionul de 100 de milioane de euro din Liga 1: "Ritmul e cu totul altul". Anunțul primarului - Antena Sport

Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a făcut un anunț îmbucurător legat de stadionul care se construiește în prezent pentru FC Argeș. Deși lucrările au primit “ok-ul” pentru a începe încă de la jumătatea lui ianuarie, abia acum ritmul lor a început să fie mai alert prin prisma vremii.

Fotbalul românesc e marcat de construcția mai multor stadioane în această perioadă, iar unul dintre ele ste cel al lui FC Argeș. Arena din Pitești constituie un proiect care va costa 100 de milioane de euro, iar termenul de execuție e de 26 de luni, urmând să fie gata în primăvara anului 2028.

Ce se întâmplă acum cu stadionul lui FC Argeș

În ianuarie, lucrările la Stadionul “Nicolae Dobrin” au început sub privirile reprezentanților clubului și a primarului orașului Pitești, Cristian Gentea. Recent, edilul a venit cu noi vești legate de construcția arenei, și anume că vreemea le permite acum oamenilor să lucreze mai bine decât au făcut-o în primele două luni ale anului.

“Începând de ieri, ritmul lucrărilor la noul stadion Nicolae Dobrin este cu totul altul. Așa cum vedeți, sunt multe utilaje, mulți muncitori.

Schimbările vor fi tot mai vizibile de la o zi la alta. Acum chiar se lucrează, ne permite și vremea. Veți vedea că lucrurile vor avansa rapid“, a transmis edilul din Argeș.