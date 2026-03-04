Ce a scris presa din Olanda, după ce Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV: "Nu a rămas fără ecou" - Antena Sport

Dennis Man a marcat pentru a patra oară în ultimele cinci meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar prestația sa nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi într-un material în care au acordat note jucătorilor lui Peter Bosz. Într-un meci în care campioana en-titre din Olanda a fost eliminată în semifinalele Cupei Olandei de NEC Nijmegen, extrema română a fost remarcată.
PSV a fost învinsă marți seara în “careul de ași” al Cupei Olandei după meciul jucat în manșă unică în fața celor de la NEC Nijmegen. Formația care se află pe locul 4 în Eredivisie a deblocat rapid tabela, după care PSV a întors scorul, golul de 2-1 fiind marcat de Man, însă echipa lui Peter Bosz a pierdut în cele din urmă după alte două reușite încasate.
Man, chemat la goluri. Românul a răspuns “prezent”
La finalul meciului care i-a închis PSV-ului drumul spre unul dintre trofeele dorite în acest sezon, jurnaliștii olandezi le-au acordat note fotbaliștilor liderului din Olanda și lui Peter Bosz. Dennis Man a primit a doua cea mai mare notă, 7, singurul care l-a întrecut pe român fiind Ismael Saibari, marcatorul primului golului de 1-1.
Presa batavă a remarcat cum jucătorul de 27 de ani a reușit să își ridice nivelul după o remarcă făcută de un fost tehnician al PSV-ului în privința sa. Grație reușitei din meciul de cupă, Man a ajuns la 10 goluri și șase pase decisive în acest sezon în 29 de meciuri.
“Românul a fost informat de Aad de Mos (n.r. fost antrenor la PSV) că trebuie să-și îmbunătățească performanțele. Acest lucru nu a rămas fără ecou. El a pătruns în interiorul careului și a marcat“, au scris cei de la voetbalprimeur.nl.
“PSV de obicei joacă bine cu Man, deși e loc de îmbunătățiri. Trebuie să marcheze mai mult, mai ales în Olanda. Impactul său poate fi mai mare“, a fost declarația dată de Aad de Mos într-un interviu acordat recent.
Dacă Dennis Man și PSV au ratat Cupa Olandei, nu se poate spune același lucru și despre campionat, unde pare imposibil ca trupa lui Bosz să nu pună mâna pe al doilea titlu consecutiv. Cu nouă etape înainte de final, echipa din Eindhoven e lider și are un avans de 17 puncte față de următoarea clasată, Feyenoord.
- Barcelona – Atletico Madrid 3-0. Trupa lui Diego Simeone s-a calificat în finală după un meci de infarct
- Dennis Man este de neoprit! Al doilea meci consecutiv cu gol marcat. A lăsat portarul fără replică
- Răsturnare de situaţie! Fabrizio Romano a făcut anunţul, după ce s-a spus că Ronaldo a plecat din Arabia Saudită
- Americanii au dat verdictul în privința lui Louis Munteanu: „Echipa ar fi avut de câștigat”
- “Am contractul pe masă”. Marius Şumudică, la un pas să semneze. Detalii de ultim moment