Ce a scris presa din Olanda, după ce Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV: "Nu a rămas fără ecou" - Antena Sport

Dennis Man a marcat pentru a patra oară în ultimele cinci meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar prestația sa nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi într-un material în care au acordat note jucătorilor lui Peter Bosz. Într-un meci în care campioana en-titre din Olanda a fost eliminată în semifinalele Cupei Olandei de NEC Nijmegen, extrema română a fost remarcată.

PSV a fost învinsă marți seara în “careul de ași” al Cupei Olandei după meciul jucat în manșă unică în fața celor de la NEC Nijmegen. Formația care se află pe locul 4 în Eredivisie a deblocat rapid tabela, după care PSV a întors scorul, golul de 2-1 fiind marcat de Man, însă echipa lui Peter Bosz a pierdut în cele din urmă după alte două reușite încasate.

Man, chemat la goluri. Românul a răspuns “prezent”

La finalul meciului care i-a închis PSV-ului drumul spre unul dintre trofeele dorite în acest sezon, jurnaliștii olandezi le-au acordat note fotbaliștilor liderului din Olanda și lui Peter Bosz. Dennis Man a primit a doua cea mai mare notă, 7, singurul care l-a întrecut pe român fiind Ismael Saibari, marcatorul primului golului de 1-1.

Presa batavă a remarcat cum jucătorul de 27 de ani a reușit să își ridice nivelul după o remarcă făcută de un fost tehnician al PSV-ului în privința sa. Grație reușitei din meciul de cupă, Man a ajuns la 10 goluri și șase pase decisive în acest sezon în 29 de meciuri.

“Românul a fost informat de Aad de Mos (n.r. fost antrenor la PSV) că trebuie să-și îmbunătățească performanțele. Acest lucru nu a rămas fără ecou. El a pătruns în interiorul careului și a marcat“, au scris cei de la voetbalprimeur.nl.