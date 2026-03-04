"E poza asta prea dură?". Antoine Griezmann s-a răzbunat pe Barcelona. La ce face referire mesajul francezului - Antena Sport

Închide meniul
“E poza asta prea dură?”. Antoine Griezmann s-a răzbunat pe Barcelona. La ce face referire mesajul francezului

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 10:01

Antoine Griezmann, după finalul meciului cu Barcelona din Cupa Spaniei / Instagram antogriezmann

Antoine Griezmann n-a ezitat să o ironizeze pe Barcelona după ce Atletico Madrid s-a calificat în finala Cupei Spaniei în urma “dublei” dramatice contra catalanilor, încheiată cu scorul general de 4-3. După 0-3 pe Camp Nou, atacantul francez a transmis un mesaj pe rețelele sociale care face referire la o postare a formației blaugrana de acum un an, de când o învingea pe echipa lui Simeone în campionat.

Atletico Madrid și-a asigurat marți locul în finala Cupei Spaniei, însă trupa rojiblanco a “tremurat” serios în manșa a doua a semifinalei cu Barcelona. După 4-0 în tur pe Metropolitano, echipa lui Simeone părea că are calificarea asigurată, însă catalanii au făcut un meci foarte bun pe Camp Nou și au câștigat cu 3-0, un scor insuficient însă pentru a trimite meciul în prelungiri.

Antoine Griezmann și mesajul “cu dedicație” pentru Barcelona

La scurt timp după finalul “dublei” electrizante dintre cele două rivale, Antoine Griezmann a ținut să posteze un mesaj ironic pe rețelele sociale. Pe contul său de Instagram, atacantul francez a publicat o fotografie cu el bucurându-se după fluierul final, în timp ce pe fundal se aflau doi jucători ai Barcelonei prăbușiți pe gazon.

E poza asta prea dură?“, a fost descrierea pozei alese de Griezmann. Textul nu este însă unul întâmplător și este o referință la ce a postat Barcelona în urmă cu acum un an, după ce a câștigat în campionat contra lui Atletico cu 4-2, după ce trupa lui Simeone condusese cu 2-0.

Atunci, catalanii au publicat o imagine cu Griezmann privind spre toată echipa Barcelonei, descrierea fiind: “Poza asta e prea dură“. Francezul avea niște “polițe de plătit” după evenimentul respectiv, iar acum i-a venit rândul.

 

În finala Cupei Regelui, Atletico Madrid va da peste câștigătoarea “dublei” dintre Athletic Bilbao și Real Sociedad. În turul “dublei” 100% basce, Sociedad s-a impus cu 1-0.

