Sold-out în timp record la Marele Premiu al Australiei. Interes imens pentru startul noului sezon din Formula 1 - Antena Sport

Biletele pentru Marele Premiu al Australiei, cursa care deschide sezonul 2026 din Formula 1, s-au epuizat în timp record, au anunţat miercuri organizatorii, conform Xinhua.

Corporaţia Marelui Premiu al Australiei şi guvernul statului Victoria au declarat că biletele s-au vândut complet pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, marcând cea mai rapidă epuizare de trei zile din istoria evenimentului.

Interes imens pentru startul noului sezon din Formula 1

Sezonul 2026 de Formula 1 va începe cu două sesiuni de antrenamente pe circuitul Albert Park din Melbourne, vineri, înainte de o altă sesiune de antrenamente şi calificări sâmbătă şi de cursa de duminică. Organizatorii au anunţat că au mai rămas bilete disponibile pentru joi, când campionul mondial en-titre, Lando Norris, şi coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, urmează să apară la un eveniment pentru fani.

Marele Premiu al Australiei din 2025 a fost al doilea cu cea mai mare participare din sezonul de Formula 1, atrăgând o mulţime record de peste 465.000 de oameni. Steve Dimopoulos, Ministrul Turismului, Sportului şi Evenimentelor Majore din statul Victoria, a declarat miercuri că epuizarea timpurie a biletelor este o dovadă a atractivităţii globale a Marelui Premiu al Australiei.