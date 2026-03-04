Sold-out în timp record la Marele Premiu al Australiei. Interes imens pentru startul noului sezon din Formula 1 - Antena Sport

Biletele pentru Marele Premiu al Australiei, cursa care deschide sezonul 2026 din Formula 1, s-au epuizat în timp record, au anunţat miercuri organizatorii, conform Xinhua.
Corporaţia Marelui Premiu al Australiei şi guvernul statului Victoria au declarat că biletele s-au vândut complet pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, marcând cea mai rapidă epuizare de trei zile din istoria evenimentului.
Interes imens pentru startul noului sezon din Formula 1
Sezonul 2026 de Formula 1 va începe cu două sesiuni de antrenamente pe circuitul Albert Park din Melbourne, vineri, înainte de o altă sesiune de antrenamente şi calificări sâmbătă şi de cursa de duminică. Organizatorii au anunţat că au mai rămas bilete disponibile pentru joi, când campionul mondial en-titre, Lando Norris, şi coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, urmează să apară la un eveniment pentru fani.
Marele Premiu al Australiei din 2025 a fost al doilea cu cea mai mare participare din sezonul de Formula 1, atrăgând o mulţime record de peste 465.000 de oameni. Steve Dimopoulos, Ministrul Turismului, Sportului şi Evenimentelor Majore din statul Victoria, a declarat miercuri că epuizarea timpurie a biletelor este o dovadă a atractivităţii globale a Marelui Premiu al Australiei.
Biroul de Meteorologie (BoM) prognozează că nu vor fi averse de ploaie şi o temperatură maximă de 26 de grade Celsius la Melbourne pentru cursa de duminică. Cursa din 2025 a fost câştigată de britanicul Lando Norris (McLaren). Dacă McLaren se va impune din nou în acest an, campioana mondială de la constructori va egala recordul de victorii al lui Ferrari la Melbourne (14).
Sursa: Agerpres.ro
