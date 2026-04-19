Cornel Dinu nu vede cu ochi buni numirea lui Hagi pe banca naţionalei! Ce i-a spus Lucescu: “Ultima discuţie”

Cornel Dinu (77 de ani) a spus că are rezerve în privinţa capacităţii lui Gică Hagi (61 de ani) de a fi selecţionerul României. “Procurorul” a dezvăluit o discuţie pe care a avut-o cu Gică Hagi în timpul primului mandat de selecţioner al “Regelui”. Dinu a mărturisit că i-a transmis lui Hagi, înaintea barajului cu Slovenia, să nu schimbe echipa şi a constatat că la acel baraj “Regele” operase 3 schimbări în formaţie.

Dinu a dezvăluit şi ultima discuţie pe care a avut-o cu regretatul Mircea Lucescu. Potrivit lui Dinu, Lucescu s-ar fi arătat “decepţionat” de calitatea jucătorilor români.

Cornel Dinu: “Am rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner”

“Am nişte rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner. Am fost la meciul cu Ungaria, unde noi nu mai câştigasem de foarte mult timp. Atunci am câştigat cu 2-1. Am plecat cu echipa, cu avionul. La întoarcere, mi-am permis să îi spun lui Gică Hagi, să nu mai schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia, că echipa era deja formată. Din păcate, lucrurile nu au stat aşa. Am fost şi eu la Ljubljana şi trei posturi au fost schimbate. Când schimbi trei jucători se creează o perioadă critică şi lucrurile ar putea să nu se încline în favoarea ta.

Am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa (n.r.: a lui Gică Hagi) de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de outsider în calificările pentru viitorul Campionat European şi viitorul Campionat Mondial.

Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, prin decembrie, acesta mi-a spus că este decepţionat de valoarea internaţională a jucătorilor de la echipa naţională. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu, era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere. Şi, practic, e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispune la ora actuală, din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”, a spus Cornel Dinu pentru fanatik.ro.