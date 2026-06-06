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“Unde îți vezi viitorul?”. Răspunsul dat de Florinel Coman după România – Țara Galilor 2-1

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 23:19

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Unde îți vezi viitorul?. Răspunsul dat de Florinel Coman după România – Țara Galilor 2-1

Florinel Coman, după golul marcat contra Țării Galilor

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Florinel Coman a acordat declarații după ce România a învins Țara Galilor și i-a adus lui Gică Hagi prima victorie ca selecționer. Marcator al primului gol de pe Stadionul “Steaua”, extrema de 28 de ani a vorbit despre noul selecționer al “tricolorilor”, a răspuns la o întrebare legată de viitorul său

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România a obținut prima ei victorie cu Gică Hagi din postura de selecționer în noul mandat, după ce a învins-o pe Țara Galilor cu scorul de 2-1. Florinel Coman și Adrian Rus au fost cei care au decis soarta partidei care s-a disputat pe Stadionul “Steaua”.

Florinel Coman nu se gândește încă la viitorul său

După meci, jucătorul despre care Gigi Becali a spus acum câteva zile că și-l dorește la FCSB a fost întrebat despre viitorul său după partida “tricolorilor”. Coman a preferat să nu dea un răspuns concret și să puncteze că va vedea ce decizie va lua după ce se va întoarce din vacanță.

În ceea ce privește primul său gol marcat la națională după 565 de zile (de pe 18 noiembrie 2024, de la o victorie cu 4-1 cu Cipru în Nations League), fotbalistul de la Al-Gharafa s-a arătat mulțumit de reușita sa, dar și de cum a arătat naționala la primele două meciuri ale lui Gică Hagi.

Mă bucur că am câștigat în această seară. Au fost două meciuri reușite, mai ales că Mister a avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a pregăti aceste partide, dar cred că am înțeles ce își dorește. Ne-a implementat mentalitatea de învingător de la antrenamente, așa că eu cred că va face treabă.

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(n.r. Pare că ți-a dat un restart Gică Hagi) Da, îl cunosc pe dânsul de foarte mult timp, așa că ce pot să spun.

(n.r. Viitorul tău cum îl vezi și unde?) Am vacanță acum și vom vedea ce va fi după“, a spus fotbalistul de la Al-Gharafa după partida de pe Stadionul “Steaua” în exclusivitate pentru AntenaSport.

Pentru naționala României urmează o pauză de câteva luni, după care în septembrie își va începe aventura în Nations League. Primul meci oficial pentru Gică Hagi ca selecționer va avea loc contra Suediei pe 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1.

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