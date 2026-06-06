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EXCLUSIV

“Extrem de dezamăgiți”. Selecționerul Țării Galilor, tranșant după ce i-a făcut “cadou” prima victorie lui Hagi

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 23:45

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Extrem de dezamăgiți. Selecționerul Țării Galilor, tranșant după ce i-a făcut cadou prima victorie lui Hagi

Craig Bellamy, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor, a tras o concluzie tranșantă după ce echipa sa a fost învinsă de România pe Stadionul “Steaua”. Antrenorul de 46 de ani a dezvăluit că este dezamăgit de modul în care a arătat formația pe care o pregătește.

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România a obținut prima ei victorie cu Gică Hagi din postura de selecționer în noul mandat, după ce a învins-o pe Țara Galilor cu scorul de 2-1. Florinel Coman și Adrian Rus au fost cei care au decis soarta partidei care s-a disputat pe Stadionul “Steaua”.

Craig Bellamy, după România – Țara Galilor 2-1: “Plecăm dezamăgiți”

După meci, unul dintre oamenii care au acordat reacții a fost Craig Bellamy, selecționerul britanicilor. Antrenorul a lăudat prestația “tricolorilor” lui Hagi și a mărturisit că este dezamăgit de jocul elevilor săi. În plus, acesta a spus că nu a stat la discuții cu “Regele” și că doar l-a salutat.

Atmosfera a fost frumoasă. A fost un meci bun pentru voi (n.r. România), pentru că ați câștigat. Suntem extrem de dezamăgiți în privința a multor aspecte legate de prestația noastră. Plecăm destul de dezamăgiți.

(n.r. Cum a fost întâlnirea cu Gică Hagi?) I-am spus: «Salut». Asta a fost“, a spus selecționerul Țării Galilor, a spus Bellamy în exclusivitate pentru As.ro.

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Pentru naționala României urmează o pauză de câteva luni, după care în septembrie își va începe aventura în Nations League. Primul meci oficial pentru Gică Hagi ca selecționer va avea loc contra Suediei pe 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1.

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