“Extrem de dezamăgiți”. Selecționerul Țării Galilor, tranșant după ce i-a făcut “cadou” prima victorie lui Hagi

Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor, a tras o concluzie tranșantă după ce echipa sa a fost învinsă de România pe Stadionul “Steaua”. Antrenorul de 46 de ani a dezvăluit că este dezamăgit de modul în care a arătat formația pe care o pregătește.

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România a obținut prima ei victorie cu Gică Hagi din postura de selecționer în noul mandat, după ce a învins-o pe Țara Galilor cu scorul de 2-1. Florinel Coman și Adrian Rus au fost cei care au decis soarta partidei care s-a disputat pe Stadionul “Steaua”.

Craig Bellamy, după România – Țara Galilor 2-1: “Plecăm dezamăgiți”

După meci, unul dintre oamenii care au acordat reacții a fost Craig Bellamy, selecționerul britanicilor. Antrenorul a lăudat prestația “tricolorilor” lui Hagi și a mărturisit că este dezamăgit de jocul elevilor săi. În plus, acesta a spus că nu a stat la discuții cu “Regele” și că doar l-a salutat.

“Atmosfera a fost frumoasă. A fost un meci bun pentru voi (n.r. România), pentru că ați câștigat. Suntem extrem de dezamăgiți în privința a multor aspecte legate de prestația noastră. Plecăm destul de dezamăgiți.

(n.r. Cum a fost întâlnirea cu Gică Hagi?) I-am spus: «Salut». Asta a fost“, a spus selecționerul Țării Galilor, a spus Bellamy în exclusivitate pentru As.ro.