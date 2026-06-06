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Nicolae Stanciu a găsit viitorul star al naţionalei României: “M-a impresionat!”

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 23:12

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Nicolae Stanciu a găsit viitorul star al naţionalei României: M-a impresionat!
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Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Steaua, cu scorul de 2-1, selecţionata Ţării Galilor, într-un meci de pregătire, primul acasă de la revenirea lui Gheorghe Hagi la conducerea tehnică a naţionalei.

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“Le-am zis şi băieţilor şi lui Mister în vestiar. Jucam cu un stadion plin, lumea venea să ne vadă la meci. Chiar dacă e un meci amical contează şi rezultatul pentru încrederea şi moralul nostru. Am avut puţine zile la dispoziţie, dar mai încolo Mister ne va spune ce a fost bine şi ce nu a fost, dar cred că în aceste două zile am înţeles ce vrea dânsul de la noi.

E important ca toată lumea să fie sănătoasă, toată lumea să plece în vacanţă, să se bucure de ea, ca apoi toată lumea să joace la echipele de club, ca din toamnă să începem cu bine.

Fiecare antrenor are propria filosofie, noi trebuie să ne adaptăm cât mai repede la ce vrea dânsul. Sperăm să câştigăm cât mai multe meciuri şi să ne calificăm şi la turnee finale”, a declarat Nicolae Stanciu, în exclusivitate la Antena Sport.

El a vorbit şi despre Matei, jucătorul Universităţii Craiova, care la 19 ani reuşeşte să se impună şi la echipa naţională.

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“Ne dorim să câştigăm meciuri să avem succes pentru noi, pentru români. Suntem un mix frumos, suntem şi jucători experimentaţi, la vârsta optimă pentru performaţă şi suntem şi jucători tineri. Vreau să-l felicit pe Matei, m-a impresionat la antrenamente şi cu siguranţă va avea un viitor strălucit dacă va continua aşa”, a declarat Nicolae Stanciu la Antena Sport.

Nicolae Stanciu l-a lăudat şi pe Florinel Coman, care a reuşit să marcheze.

“Mă bucur. Şi lui i-a lipsit echipa naţională. Cel mai important pentru el, să fie sănătos. Are talent, viteză. Dacă este sănătos, poate să facă orice pe teren”, a mai spus mijlocaşul naţionalei României.

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