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Mesajul special primit de Adi Rus înainte de a marca golul decisiv din România – Ţara Galilor

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 23:12

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Mesajul special primit de Adi Rus înainte de a marca golul decisiv din România – Ţara Galilor

Ce spune Adi Rus după amicalul României cu Ţara Galilor. Foto: Sport Pictures

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România a câştigat meciul amical contra celor din Ţara Galilor, 2-1, confruntare ce a avut loc în Ghencea. Peste 23.000 de oameni au venit pe stadionul din capitală pentru a-i încuraja pe jucători şi au plecat fericiţi acasă.

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După o primă repriză echilibrată, a urmat o parte secundă în care elevii lui Gică Hagi au găsit drumul către poartă mai uşor, iar Florinel Coman şi Adrian Rus au punctat, aducând astfel victoria pentru România.

Adrian Rus, fericit după ce a adus victoria României cu Ţara Galilor

Fundaşul central al echipei naţionale a vorbit despre impactul pe care Gică Hagi l-a avut la echipa naţională şi cum acesta le-a insuflat spiritul de echipă. De asemenea, Adi Rus a dezvăluit în interviul exclusiv pentru AS.ro că a primit un mesaj special înainte de meci.

“Este o mândrie să port banderola, să înscriu pentru echipa naţională, dar cel mai important e că i-am adus făcut fericiţi pe cei 25.000 de suporteri. (n.r. a primit mesaj de la nişte copiii înainte de meci care i-au spus că o să marcheze). E adevărat, da, cei care mi-au dat mesaj să o facă în continuare şi sper să fie la fel deznodământul. Este o mândrie să lucrez cu Gică Hagi, toată lumea ştie cine a fost Gică Hagi.

El îşi doreşte foarte mult să fim cei mai buni, îmi doresc în continuare să fac parte din acest nucleu de jucători şi să ajut. Cu încredere şi alături de toţi românii cred că o să facem o figură frumoasă, dar e important să luăm pas cu pas fiecare meci. Trebuie să începem cu dreptul în septembrie. Generaţia asta cred că este cea de suflet. Şi în această seară s-a văzut spiritul lui, am fost o echipă, am luptat. E important că am terminat cu bine anul continental”, a spus Adrian Rus într-un interviu exclusiv pentru AS.ro.

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Ce urmează pentru naţionala României

Gică Hagi a început cu dreptul noul său mandat de selecţioner. România a făcut egal cu Georgia, 1-1, iar acum a venit victoria contra celor din Ţara Galilor, moralul pentru jucători fiind unul bun pentru viitor.

România începe aventura din Nations League în luna septembrie, atunci când prima partidă va fi în Suedia, duel cu o formaţie care e prezentă la Cupa Mondială. O să urmeze pe 28 septembrie, la doar 3 zile distanţă, o partidă cu Bosnia, după care, pe 2 octombrie, o să urmzeze şi confruntarea cu Polonia. Acţiunea o să se încheie cu meciul retur, de acasă, cu Suedia.

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