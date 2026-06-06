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Charles Leclerc, un “munte” de dezamăgire după ce a ratat pole-ul la Monaco: “Foarte, foarte complicat”

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 23:54

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Charles Leclerc, un munte de dezamăgire după ce a ratat pole-ul la Monaco: Foarte, foarte complicat

Charles Leclerc, la Monaco / Profimedia

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Charles Leclerc s-a arătat extrem de dezamăgit de o problemă pe care a avut-o la monopostul său Ferrari în timpul calificărilor pentru Marele Premiu de la Monaco. Monegascul a acuzat probleme cu frânele de la mașină după ce a încheiat pe poziția a patra în Q3 și a ratat ocazia să se lupte pentru pole, în contextul în care s-a lovit de un parapet pe ultimul tur cronometrat.

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Calificările Marelui Premiu de la Monaco s-au încheiat cu un nou succes al tânărului Kimi Antonelli, care și-a asigurat pole-ul pentru cursa din Principat care va avea loc duminică de la ora 15:45. Charles Leclerc, care concurează la el acasă în acest weekend, nu a avut parte de o zi de sâmbătă foarte plăcută, deși înregistrase cel mai bun timp în Q1.

Ce a spus Charles Leclerc după calificările de la Monaco

În al treilea stint de calificări, când se lupta pentru pole-position și era în ultimul timp cronometrat, monegascul și-a lovit monopostul în virajul Tabac, aspect ce l-a deranjat enorm pe pilot.

Sunt foarte dezamăgit. A fost un weekend extrem de dificil. Ultimele două weekend-uri au fost incredibil de dificile, cu destul de multe probleme de partea mea.

Sunt destul de încrezător că vom avea o soluție pentru următoarea cursă, dar până acum, a fost foarte, foarte complicat. Faptul că la frânaj încă nu știu unde să frânez este…, dar nu aș da vina doar pe asta, e cu siguranță o combinație de lucruri.

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Uneori e doar vina mea, astăzi cred că a fost mai mult decât doar vina mea. A fost un weekend dezordonat ca echipă și pe partea mea de garaj. Am avut multe probleme, multe probleme în Q3 de asemenea“, a spus pilotul echipei italiene, potrivit formula1.com.

Cursa din Marele Premiu de la Monaco are loc duminică de la 15:45 și se vede pe Antena 1.

Top 10 în calificările Marelui Premiu de la Monaco:

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1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Liam Lawson (Racing Bulls)

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