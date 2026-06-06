Charles Leclerc, un “munte” de dezamăgire după ce a ratat pole-ul la Monaco: “Foarte, foarte complicat”

Charles Leclerc s-a arătat extrem de dezamăgit de o problemă pe care a avut-o la monopostul său Ferrari în timpul calificărilor pentru Marele Premiu de la Monaco. Monegascul a acuzat probleme cu frânele de la mașină după ce a încheiat pe poziția a patra în Q3 și a ratat ocazia să se lupte pentru pole, în contextul în care s-a lovit de un parapet pe ultimul tur cronometrat.

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Calificările Marelui Premiu de la Monaco s-au încheiat cu un nou succes al tânărului Kimi Antonelli, care și-a asigurat pole-ul pentru cursa din Principat care va avea loc duminică de la ora 15:45. Charles Leclerc, care concurează la el acasă în acest weekend, nu a avut parte de o zi de sâmbătă foarte plăcută, deși înregistrase cel mai bun timp în Q1.

Ce a spus Charles Leclerc după calificările de la Monaco

În al treilea stint de calificări, când se lupta pentru pole-position și era în ultimul timp cronometrat, monegascul și-a lovit monopostul în virajul Tabac, aspect ce l-a deranjat enorm pe pilot.

“Sunt foarte dezamăgit. A fost un weekend extrem de dificil. Ultimele două weekend-uri au fost incredibil de dificile, cu destul de multe probleme de partea mea.

Sunt destul de încrezător că vom avea o soluție pentru următoarea cursă, dar până acum, a fost foarte, foarte complicat. Faptul că la frânaj încă nu știu unde să frânez este…, dar nu aș da vina doar pe asta, e cu siguranță o combinație de lucruri.