Încă o echipă din Liga 1 a rămas fără antrenor: „Mult succes în continuare!”

Mehmet Topal saluta galeria dupa meciul de fotbal dintre FC Botosani si FC Petrolul Ploiesti, contand pentru Superliga Superbet Play-Out, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, duminica 10 mai 2026. © FOTO:Tudy/SPORT PICTURES

Finalul de sezon din Liga 1 a adus multe schimbări, în special în ceea ce privește antrenorii.

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Dacă vineri a fost rândul lui Dinamo să anunțe despărțirea de Zeljko Kopic, astăzi Petrolul anunță că plecarea lui Mehmet Topal.

Petrolul se desparte de Mehmet Topal

Petrolul a fost prima echipă deasupra liniei: a terminat la egalitate de puncte cu Farul și Hermannstadt. Deși Topal a reușit să salveze echipa, colaborarea nu va mai continua. În locul acestuia, din informațiile Antena Sport, este dorit Florin Pârvu, deși acesta și-a prelungit înțelegerea cu Voluntari.

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

A fost, de altfel, cea de-a treia experiență a lui Mehmet Topal la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie – decembrie 2024 și martie – mai 2025. În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide (13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri). Mulțumim Mehmet Topal și mult succes în continuare!