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Încă o echipă din Liga 1 a rămas fără antrenor: „Mult succes în continuare!”

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 13:52

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Încă o echipă din Liga 1 a rămas fără antrenor: Mult succes în continuare!”

Mehmet Topal saluta galeria dupa meciul de fotbal dintre FC Botosani si FC Petrolul Ploiesti, contand pentru Superliga Superbet Play-Out, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, duminica 10 mai 2026. © FOTO:Tudy/SPORT PICTURES

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Finalul de sezon din Liga 1 a adus multe schimbări, în special în ceea ce privește antrenorii.

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Dacă vineri a fost rândul lui Dinamo să anunțe despărțirea de Zeljko Kopic, astăzi Petrolul anunță că plecarea lui Mehmet Topal.

Petrolul se desparte de Mehmet Topal

Petrolul a fost prima echipă deasupra liniei: a terminat la egalitate de puncte cu Farul și Hermannstadt. Deși Topal a reușit să salveze echipa, colaborarea nu va mai continua. În locul acestuia, din informațiile Antena Sport, este dorit Florin Pârvu, deși acesta și-a prelungit înțelegerea cu Voluntari.

„FC Petrolul Ploiești anunță, oficial, încheierea colaborării cu Mehmet Topal, fostul mare international turc aflându-se pe banca tehnică a echipei noastre în ultimele șapte partide ale stagiunii precedente.

A fost, de altfel, cea de-a treia experiență a lui Mehmet Topal la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie – decembrie 2024 și martie – mai 2025. În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide (13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri). Mulțumim Mehmet Topal și mult succes în continuare!

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De asemenea, FC Petrolul Ploiești le mulțumește și colaboratorilor lui Mehmet Topal, Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt, cei care care, la rândul lor, își încheie activitatea la clubul nostru” au scris cei de la Petrolul Ploiești pe conturile de social media.

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