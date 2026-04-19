E oficial! Gică Hagi va deveni selecţionerul României! Când va avea loc conferinţa de prezentare a “Regelui”

Gică Hagi la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images

FRF a transmis că luni, 20 aprilie, va avea loc conferinţa de prezentare a noului selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani).

Hagi s-a înţeles cu FRF în privinţa preluării echipei naţionale şi va fi prezentat oficial luni, 20 aprilie, de la ora 13:30. La conferinţa de prezentare a “Regelui” vor fi alături de Gică Hagi şeful FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani) şi directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani).

Gică Hagi, prezentat oficial luni în funcţia de selecţioner al României!

“Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.

La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala „Nicolae Dobrin”, vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.