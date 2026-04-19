E oficial! Gică Hagi va deveni selecţionerul României! Când va avea loc conferinţa de prezentare a “Regelui”

FRF a transmis că luni, 20 aprilie, va avea loc conferinţa de prezentare a noului selecţioner al României, Gică Hagi (61 de ani).
Hagi s-a înţeles cu FRF în privinţa preluării echipei naţionale şi va fi prezentat oficial luni, 20 aprilie, de la ora 13:30. La conferinţa de prezentare a “Regelui” vor fi alături de Gică Hagi şeful FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani) şi directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani).
Gică Hagi, prezentat oficial luni în funcţia de selecţioner al României!
“Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.
La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala „Nicolae Dobrin”, vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.
Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.
Accesul jurnaliștilor se va face prin strada Vasile Șerbănică și va fi permis începând cu ora 13:00″, a transmis FRF, pe site-ul oficial.
Va fi al doilea mandat de selecţioner al României pentru Gică Hagi. “Regele” a mai condus naţionala de pe bancă în 2001, pentru o scurtă perioadă, la puţin timp după încheierea carierei de jucător. A plecat după ce România a ratat Mondialul din 2002, fiind învinsă la baraj de Slovenia.
Ca antrenor, Gică Hagi a câştigat de două ori campionatul în România, de fiecare dată cu echipa la care a fost patron. În sezonul 2016-2017 cu Viitorul, iar în sezonul 2022-2023 cu Farul. Recent, Gică Hagi a renunţat la pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, pentru a reveni pe bancă. Pachetul majoritar de acţiuni al clubului constănţean a fost preluat de Gică Popescu. Hagi a rămas cu 10% din acţiunile Farului, atât cât deţin Rivaldo şi Ciprian Marica.
