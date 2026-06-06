Gică Hagi i-a lăudat pe Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu după victoria cu Ţara Galilor: “Sunt mulţumit”

Al doilea meci al lui Gică Hagi în noul mandat de la echipa naţională s-a încheiat cu victoria tricolorilor, 2-1, în amicalul contra celor din Ţara Galilor. Golurile confruntării din Ghencea au fost semnate de Adi Rus şi Florinel Coman, în partea secundă.

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La confruntarea din Ghencea au fost peste 23.000 de spectatori şi au susţinut din primul minut echipa naţională, care acum are în faţa startul din campania de Nations League.

Gică Hagi, laude pentru foştii selecţioneri după prima victorie în noul mandat la echipa naţională

Gică Hagi a fost un antrenor mulţumit la finalul partidei şi a lăudat modul în care jucătorii au evoluat, în ciuda faptului că au întâlnit o selecţionată mai omogenă. De asemenea, “Regele” a vorbit şi despre lucrurile pozitive făcute în trecut de Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu.

“Jucătorii au câştigat meciul, nu l-am câştigat eu. Ştiam că întâlnim două echipe mult mai omogene decât noi, eu eram un antrenor nou, a trebuit să fac lucrurile repede. Publicul cred că e foarte mulţumit. Fotbalul are şi ofensiv şi defensiv, am încercat să le facem pe toate. Uşor, uşor o să ne cunoaştem mai bine.

O să înţeleagă mai bine pe viitor ce vrem noi, stafful, ce vrem de la ei. Sunt mulţumit de ei, au dat totul. Cred că grupul mare e făcut, au demonstrat că au făcut foarte bine cu Edi Iordănescu, cu Mircea Lucescu. Baza o avem, trebuie să împingem lucrurile cât mai sus. Au fost 3 criterii de selecţie: experienţa, jucătorul de vârstă bună şi cei care să aducă entuziasm, energie.