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Gică Hagi i-a lăudat pe Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu după victoria cu Ţara Galilor: “Sunt mulţumit”

Mihai Alecu Publicat: 6 iunie 2026, 23:29

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Gică Hagi i-a lăudat pe Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu după victoria cu Ţara Galilor: Sunt mulţumit

Ce a spus Gică Hagi după victoria naţionalei cu Ţara Galilor. Foto: Sport Pictures

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Al doilea meci al lui Gică Hagi în noul mandat de la echipa naţională s-a încheiat cu victoria tricolorilor, 2-1, în amicalul contra celor din Ţara Galilor. Golurile confruntării din Ghencea au fost semnate de Adi Rus şi Florinel Coman, în partea secundă.

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La confruntarea din Ghencea au fost peste 23.000 de spectatori şi au susţinut din primul minut echipa naţională, care acum are în faţa startul din campania de Nations League.

Gică Hagi, laude pentru foştii selecţioneri după prima victorie în noul mandat la echipa naţională

Gică Hagi a fost un antrenor mulţumit la finalul partidei şi a lăudat modul în care jucătorii au evoluat, în ciuda faptului că au întâlnit o selecţionată mai omogenă. De asemenea, “Regele” a vorbit şi despre lucrurile pozitive făcute în trecut de Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu.

“Jucătorii au câştigat meciul, nu l-am câştigat eu. Ştiam că întâlnim două echipe mult mai omogene decât noi, eu eram un antrenor nou, a trebuit să fac lucrurile repede. Publicul cred că e foarte mulţumit. Fotbalul are şi ofensiv şi defensiv, am încercat să le facem pe toate. Uşor, uşor o să ne cunoaştem mai bine.

O să înţeleagă mai bine pe viitor ce vrem noi, stafful, ce vrem de la ei. Sunt mulţumit de ei, au dat totul. Cred că grupul mare e făcut, au demonstrat că au făcut foarte bine cu Edi Iordănescu, cu Mircea Lucescu. Baza o avem, trebuie să împingem lucrurile cât mai sus. Au fost 3 criterii de selecţie: experienţa, jucătorul de vârstă bună şi cei care să aducă entuziasm, energie. 

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Am încercat să-l ajutăm, e un jucător de bază, a fost component al echipei naţionale la toate loturile, cunoşteam valoarea pe care o are. A intrat mai bine acum în meciul al doilea faţă de primul meci. Rezultatul pozitiv aduce încredere, victoria aduce încredere, cred că şi jucătorii sunt mulţumiţi în final”, a spus Gică Hagi într-un interviu exclusiv pentru AS.ro.

România urmează să înceapă campania din Nations League

România urmează acum să aibă 4 meciuri în decurs de câteva zile la finalul lunii septembrie, atunci când tricolorii vor începe campania din Liga Naţiunilor, în Liga B, după ce şi-au asigurat promovarea în urma rezultatelor bune din Liga C.

Acum, elevii lui Gică Hagi urmează să se dueleze cu Suedia, Bosnia şi Polonia, 3 adversare dificile, care vor testa limitele tricolorilor.

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