„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională - Antena Sport

Fostul internațional a avut o reacție fermă despre debuturile de la națională pentru amicalul cu Moldova. Gabi Torje a declarat că vrea să-i vadă pe teren pe toți tinerii convocați de Mircea Lucescu.
Ștefan Baiaram și Lisav Eissat sunt titulari în premieră la echipa națională, în amicalul cu Moldova. Partida se va disputa azi, de la ora 21:00, și va fi în format live text, pe as.ro.
Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile de la națională în amicalul cu Moldova
Gabi Torje a transmis că toți jucătorii surpriză convocați de Mircea Lucescu vor bifa minute în amicalul de pe Arena Națională, amintindu-l și pe Kevin Ciubotaru. Fostul internațional s-a declarat convins că în acest duel, selecționer va dori să testeze mai mulți „tricolori”.
„Acest meci cu Moldova va fi 100% dedicat testării unor jucători tineri, care vor debuta. În schimb, cel cu Austria este decisiv în ceea ce priveşte locul 2. Avem nevoie de maximum de puncte în aceste trei meciuri pentru a spera la locul 2 şi la un baraj mai accesibil.
Cred că vor juca şi Cîrjan, şi Kevin, şi Eissat. De-aia au venit, să fie văzuţi la treabă. Meciurile internaţionale sunt diferite de campionat şi de cupele europene.
Domnul Lucescu ştie mai bine ce are acolo, ce jucători are şi care sunt calităţile lor. Însă, în ultimii ani, inclusiv când ne-am calificat noi la EURO, nu au fost ‘vedete’, ca să zic aşa, care să facă diferenţa. Unitatea grupului ne-a dus acolo de fiecare dată”, a spus Gabi Torje, conform digisport.ro.
