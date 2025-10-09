Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă - Antena Sport

Adrian Ilie susţine că e dispus să devină acţionar la un club din România. Este vorba despre Corona Braşov, echipă care se află acum în Liga 4 şi care a fost reînfiinţată în 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Braşovenii au ambiţii mari de a ajunge cât mai repede în Liga 2 şi vor avea un stadion nou peste 3 ani. Acela este momentul în care “Cobra” va investi la club, alături de mai mulţi prieteni.

Stadionul Tineretului ar urma să fie gata în 2028, iar echipa face momentan parte din Clubul Sportiv, unul care mai are secţii de baschet, hochei, handbal, volei şi patinaj.

Adi Ilie revine în fotbalul românesc

“Tot încerc ceva. Dacă o să mai lucrez în fotbal, o voi face doar dacă iau o echipă. Dacă o iau eu singur sau eu împreună cu niște prieteni. Poate Brașovul. Am avut discuții cu cei de acolo.

Sunt în liga a 4-a, fac echipă, au palmaresul. În 3 ani de zile e și stadionul. Posibil să avem o discuție. Chiar de când ajung în liga a 2-a”, a spus Adi Ilie, în cadrul podcastulzui Hey Football.