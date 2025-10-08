Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: "Sunteţi un maimuţoi" - Antena Sport

Adunarea Generală a FRF, convocată astăzi, pentru ora 11:00, s-a lăsat cu un scandal de proporţii. Patronul clubului FCU Craiova, exclus din toate competiţiile, Adrian Mititelu, nu a fost prezent.
Mititelu l-a trimis în schimb pe reprezentantul său juridic, Mircea Moise. Doar 8 cluburi dintre cele 80 convocate au fost prezente.
Răzvan Burleanu, scos din sărite de omul trimis de Mititelu la Adunarea Generală a FRF
Potrivit gsp.ro, între preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi Mircea Moise a avut loc un schimb tensionat de replici.
„Reprezentați un infractor, pe Mititelu! Nu vreți decât bani și să devalizați Federația!”, i-a spus Răzvan Burleanu lui Moise, potrivit sursei citate.
Moise a comis un derapaj. După ce a susţinut că Federaţia va trebui să plătească sume enorme, inclusiv un prejudiciu pe care Mititelu îl reclamă, Moise a spus: „Degeaba v-ați bucurat că a făcut Gică Popescu pușcărie, voi o să faceți mai multă!”.
Răzvan Burleanu s-a enervat. „Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii! Dumneavoastră pentru mine sunteți un maimuțoi!”, i-a spus preşedintele FRF lui Moise.
Burleanu i-a chemat ulterior pe toţi cei prezenţi la o masă organizată la etajul 1, specificând că fără reprezentantul juridic al lui Mititelu.
Mâine, de la ora 11:00, în ziua amicalului România – Moldova, toate cluburile sunt invitate la Adunarea Generală Extraordinară.
