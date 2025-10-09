FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!" - Antena Sport

Gigi Becali are o cerere de urgenţă către ministrul MApN Liviu-Ionuț Moșteanu. Şi anume: să scoată la licitație marca Steaua, iar el să o cumpere pentru a bucura toţi fanii echipei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSA Steaua și FCSB încă se judecă! Au trecut ani de când campioana României a pierdut dreptul de a mai folosi numele și însemnele câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, dar Gigi Becali încă mai speră ca FCSB să redevină Steaua.

Gigi Becali vrea să cumpere marca Steaua

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.

(n.r. Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.