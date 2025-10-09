Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”

FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”

Radu Constantin Publicat: 9 octombrie 2025, 13:52

Comentarii
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: S-ar termina bâlciul!

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

Gigi Becali are o cerere de urgenţă către ministrul MApN Liviu-Ionuț Moșteanu. Şi anume: să scoată la licitație marca Steaua, iar el să o cumpere pentru a bucura toţi fanii echipei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSA Steaua și FCSB încă se judecă! Au trecut ani de când campioana României a pierdut dreptul de a mai folosi numele și însemnele câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, dar Gigi Becali încă mai speră ca FCSB să redevină Steaua.

Gigi Becali vrea să cumpere marca Steaua

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.

(n.r. Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
14:01
“Perla” lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : “O zi unică”
13:31
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
13:14
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
12:54
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
12:29
NEWS ALERTIrina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: “Am decis să iau o pauză”
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţăAdrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă