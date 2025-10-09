România - Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul amical - Antena Sport

Naționala României urmează să dispute astăzi primul meci din cele două pe care le joacă în luna octombrie. “Tricolorii” stau pe bară în grupa preliminariilor pentru World Cup 2026 și au amical contra Republicii Moldova, pe Arena Națională.

Duelul dintre România și vecinii de la nord-est are loc astăzi de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

România – Moldova LIVE TEXT (21:00). Cum ar putea arăta echipa lui Lucescu

Update: Mircea Lucescu a anunțat lotul pe care se va baza la partida amicală contra Moldovei. Jucătorii care nu au fost incluși de selecționer sunt Andrei Burcă și Andrei Rațiu.

Naționala noastră se pregătește pentru un nou amical, după ce a întâlnit-o și pe Canada luna trecută. Atunci, “tricolorii” au cedat cu 3-0 în fața uneia dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor.