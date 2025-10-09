România - Moldova (LIVE TEXT, 21:00). Lotul lui Mircea Lucescu pentru meciul amical - Antena Sport

Naționala României urmează să dispute astăzi primul meci din cele două pe care le joacă în luna octombrie. “Tricolorii” stau pe bară în grupa preliminariilor pentru World Cup 2026 și au amical contra Republicii Moldova, pe Arena Națională.
Duelul dintre România și vecinii de la nord-est are loc astăzi de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
România – Moldova LIVE TEXT (21:00). Cum ar putea arăta echipa lui Lucescu
Update: Mircea Lucescu a anunțat lotul pe care se va baza la partida amicală contra Moldovei. Jucătorii care nu au fost incluși de selecționer sunt Andrei Burcă și Andrei Rațiu.
Naționala noastră se pregătește pentru un nou amical, după ce a întâlnit-o și pe Canada luna trecută. Atunci, “tricolorii” au cedat cu 3-0 în fața uneia dintre gazdele Cupei Mondiale de anul viitor.
Acum, România e nevoită să stea din nou pe bară în calificări, prin prisma configurației grupei care are cinci echipe. “Tricolorii” își doresc să se testeze înainte de partida care va conta cu adevărat în această lună, și anume meciul cu Austria din preliminariii.
Mircea Lucescu a vorbit înainte de partidă și a spus că va improviza o echipă cu mai multe modificări față de primul 11 standard, pentru a lăsa titularii să se odihnească pentru partida din calificări. Selecționerul a menționat ieri la conferința de presă că Ianis Hagi va fi căpitan diseară, dar și că Lisav Eissat își va face debutul sub “tricolor”.
Niciuna dintre naționale nu vine cu moral bun înainte de meciul de miercuri. În septembrie, România a obținut doar un punct cu Cipru în cel mai recent meci din preliminarii, în timp ce Moldova a pierdut cu Israel, scor 0-4, după care cu Norvegia, 1-11, meciul din urmă reprezentând finalul mandatului lui Serghei Cleșcenco în postura de selecționer.
Pe 12 octombrie, după meciul cu Moldova, urmează România – Austria, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Echipele probabile la România – Moldova
România (4-3-3): I. Radu – Manea, Eissat, Racovițan, K. Ciubotaru – V. Dragomir, I. Hagi, Cîrjan – Dobre, L. Munteanu, Baiaram
Rezerve: Târnovanu, Sava – Rațiu, Burcă, Ghiță, M.Popescu, Chipciu, Opruț, M.Marin, R.Marin, Screciu, Man, Moruțan, F.Tănase, Bîrligea, Miculescu
Selecționer: Mircea Lucescu
Moldova (5-3-2): Avram – Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică, Reabciuk – Caimacov, Rață, Bodișteanu – Postolachi, Nicolaescu
Rezerve: Celeadnic, Cojuhar – Iovu, Dumbravanu, Borș, Ștefan, Ghersimencov, Bogaciuc, Perciun, Fratea, Forov, Botnari, Lupan
Selecționer: Lilian Popescu
