Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova - Dinamo - Antena Sport

Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 10:04

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 10:04

Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo

Kyros Vassaras - Fază Univ. Craiova - Dinamo / Colaj Hepta + Captură Digi Sport

Kyros Vassaras a organizat miercuri o întâlnire în care a invitat reprezentanții și antrenorii cluburilor din Liga 1. La întrunirea respectivă a participat și acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, care a povestit ulterior ce faze controversate din startul de campionat au fost analizate de șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Grecul a vorbit printre altele și despre controversa de la Universitatea Craiova – Dinamo, în care Nicușor Bancu a fost eliminat după un duel în care l-a lovit pe Danny Armstrong, după ce a fost călcat de scoțian. Momentul respectiv nu a fost singurul adus în discuție la ședință, deoarece au fost vizate și faze în care a fost implicată Rapid, CFR Cluj sau chiar și FCSB.

Vassaras: Armstrong trebuia și el eliminat după duelul cu Bancu

Șeful CCA este de părere că scoțianul trebuia să primească și el aceeași sancțiune precum fundașul oltenilor, și anume cartonașul roșu. În schimb, Cojocaru l-a eliminat doar pe Nicușor Bancu.

Vassaras a discutat și multe faze acuzate de rapidiști după primele 12 etape. Grecul este de părere că Rapid trebuia să primească un penalty la hențul comis de Zhelev în partida cu Oțelul, plus încă unul la faultul comis de Tudose la Petrila în partida cu FC Argeș. În antiteză, șeful CCA nu crede că se cuvenea acordarea unei lovituri de la 11 metri atunci când Artean a oprit mingea cu mâna într-un “U” Cluj – Rapid.

În ceea ce o privește pe FCSB, Vassaras e de părere că roș-albaștrii ar fi trebuit să primească un penalty la hențul lui Păun din meciul cu CFR Cluj, dar și că lovitura de la 11 metri acordată campioanei în duelul cu Universitatea Craiova, cel venit după faultul lui Screciu, e corect acordată.

CFR Cluj a fost și ea implicată într-o fază controversată chiar din prima etapă, când a învins-o pe Unirea Slobozia cu un gol în prelungiri contestat de multe voci. Vasssaras crede însă că reușita ardelenilor a fost marcată în circumstanțe corecte.

Dezvăluirile legate de tot ce s-a discutat la întâlnirea de la CCA au fost făcute de Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

