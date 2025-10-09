Kira Hagi, „explozie” de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România - Moldova. Imagini superbe cu fiica „Regelui” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Kira Hagi, „explozie" de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România – Moldova. Imagini superbe cu fiica „Regelui"

Publicat: 9 octombrie 2025, 22:08

Kira Hagi s-a bucurat pe deplin de golul marcat de fratele ei, Ianis, în duelul amical dintre România și Moldova. Fiica „Regelui” a oferit imagini superbe pe Arena Națională. 

România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu. Ulterior, în minutul 38, Moldova a egalat prin Dumbrăveanu, după o fază la care „tricolorii” au cerut fault în atac. 

Înainte de pauză, în minutul 44, Ianis Hagi i-a dus pe „tricolori” din nou în avantaj. Fiul „Regelui” a marcat cu un șut din interiorul careului, după ce a primit o pasă perfectă de la Olimpiu Moruțan, cel care a pasat decisiv și la reușita lui Louis Munteanu. 

Camerele TV s-au mutat imediat asupra lojei unde se aflau cei din familia lui Ianis Hagi. Kira Hagi a avut o reacție superbă și s-a bucurat la maxim de golul marcat de fratele ei, strângând pumnii fericită. Ea a privit partida alături de soțul ei, Thomas Ferfelis, și alături de cumnata Elena, soția lui Ianis. Și Gică Hagi se afla în loja respectivă, însă puțin mai jos față de fiica lui.

Captură Prima TV

Ianis Hagi a fost numit căpitan de Mircea Lucescu pentru duelul amical cu Moldova. El a preluat, de asemenea, și tricoul cu numărul 10, în lipsa accidentatului Nicolae Stanciu. 

Ianis Hagi traversează o formă excelentă, el reușind să marcheze al doilea gol în mai puțin de o săptămână. În ultima etapă bifată la Alanyaspor, echipa sa de club, el a înscris superb, din lovitură liberă. 

După partida de pregătire cu Moldova, România își va muta întreaga atenție asupra duelului „de foc” cu Austria. Meciul din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, duminică, de la ora 21:45. 

Mircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu". Ce a spus despre meciul cu Austria
23:51
Austria a demolat San Marino, cu 10-0, iar Cipru a egalat dramatic, în minutul 90+7. Rezultat bun pentru România
23:44
„Nu vreau să mai ies din poartă". Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
23:27
Louis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară"
23:19
Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial"
22:50
România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
