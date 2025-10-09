Kira Hagi, „explozie” de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România - Moldova. Imagini superbe cu fiica „Regelui” - Antena Sport

Kira Hagi s-a bucurat pe deplin de golul marcat de fratele ei, Ianis, în duelul amical dintre România și Moldova. Fiica „Regelui” a oferit imagini superbe pe Arena Națională.
România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu. Ulterior, în minutul 38, Moldova a egalat prin Dumbrăveanu, după o fază la care „tricolorii” au cerut fault în atac.
Kira Hagi, „explozie” de bucurie după golul marcat de Ianis Hagi în România – Moldova
Înainte de pauză, în minutul 44, Ianis Hagi i-a dus pe „tricolori” din nou în avantaj. Fiul „Regelui” a marcat cu un șut din interiorul careului, după ce a primit o pasă perfectă de la Olimpiu Moruțan, cel care a pasat decisiv și la reușita lui Louis Munteanu.
Camerele TV s-au mutat imediat asupra lojei unde se aflau cei din familia lui Ianis Hagi. Kira Hagi a avut o reacție superbă și s-a bucurat la maxim de golul marcat de fratele ei, strângând pumnii fericită. Ea a privit partida alături de soțul ei, Thomas Ferfelis, și alături de cumnata Elena, soția lui Ianis. Și Gică Hagi se afla în loja respectivă, însă puțin mai jos față de fiica lui.
Ianis Hagi a fost numit căpitan de Mircea Lucescu pentru duelul amical cu Moldova. El a preluat, de asemenea, și tricoul cu numărul 10, în lipsa accidentatului Nicolae Stanciu.
Ianis Hagi traversează o formă excelentă, el reușind să marcheze al doilea gol în mai puțin de o săptămână. În ultima etapă bifată la Alanyaspor, echipa sa de club, el a înscris superb, din lovitură liberă.
După partida de pregătire cu Moldova, România își va muta întreaga atenție asupra duelului „de foc” cu Austria. Meciul din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, duminică, de la ora 21:45.
