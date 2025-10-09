Moment încins în România - Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat - Antena Sport

România joacă un meci de pregătire contra Moldovei, pe Arena Naţională, înaintea marelui meci cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
După ce Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 12, iar Ianis Hagi a lovit bara în minutul 26, Moldova a reuşit să restabilească egalitatea prin intervenţia lui Dumbrăvanu de la FC Voluntari asupra lui Ionuţ Radu.
Ionuţ Radu a cerut fault în România – Moldova, la golul oaspeţilor
După centrarea lui Vadim Raţă, Ionuţ Radu a încercat să prindă balonul, dar exact în momentul în care mingea ajungea în mâinile sale, Dumbrăveanu l-a împins pe Ionuţ Radu.
Mingea a ajuns în poarta României, iar arbitrul nu a fluierat nimic, în ciuda explicaţiilor din partea lui Ianis Hagi şi a altor jucători ai lui Mircea Lucescu. Şi Ionuţ Radu a cerut fault, dar fără succes.
Ionuţ Radu a revenit la naţionala României după prestaţiile bune din acest început de sezon din La Liga, acolo unde este legitimat la Celta Vigo.
Acesta i-a luat locul lui Horaţiu Moldovan, portarul lui Oviedo, care a ratat convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.
Moldovan a comis o gafă uriaşă în meciul cu Canada, din luna septembrie, după care a fost certat de Mircea Lucescu şi pentru golul al doilea pe care l-a primit România, în Cipru.
