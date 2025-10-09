Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment încins în România - Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat

Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat

Publicat: 9 octombrie 2025, 22:09

Comentarii
Moment încins în România – Moldova. Ionuţ Radu a protestat după ce oaspeţii au egalat

Faultul asupra lui Ionuţ Radu / Captură Prima Sport

România joacă un meci de pregătire contra Moldovei, pe Arena Naţională, înaintea marelui meci cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida e duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 12, iar Ianis Hagi a lovit bara în minutul 26, Moldova a reuşit să restabilească egalitatea prin intervenţia lui Dumbrăvanu de la FC Voluntari asupra lui Ionuţ Radu.

Ionuţ Radu a cerut fault în România – Moldova, la golul oaspeţilor

După centrarea lui Vadim Raţă, Ionuţ Radu a încercat să prindă balonul, dar exact în momentul în care mingea ajungea în mâinile sale, Dumbrăveanu l-a împins pe Ionuţ Radu.

Mingea a ajuns în poarta României, iar arbitrul nu a fluierat nimic, în ciuda explicaţiilor din partea lui Ianis Hagi şi a altor jucători ai lui Mircea Lucescu. Şi Ionuţ Radu a cerut fault, dar fără succes.

Ionuţ Radu a revenit la naţionala României după prestaţiile bune din acest început de sezon din La Liga, acolo unde este legitimat la Celta Vigo.

Reclamă
Reclamă

Acesta i-a luat locul lui Horaţiu Moldovan, portarul lui Oviedo, care a ratat convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

Moldovan a comis o gafă uriaşă în meciul cu Canada, din luna septembrie, după care a fost certat de Mircea Lucescu şi pentru golul al doilea pe care l-a primit România, în Cipru.

Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
Observator
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
0:01 10 oct.
EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria
23:51
Austria a demolat San Marino, cu 10-0, iar Cipru a egalat dramatic, în minutul 90+7. Rezultat bun pentru România
23:44
EXCLUSIV„Nu vreau să mai ies din poartă”. Ionuț Radu, ferm după ce a revenit la națională. Ce dialog a avut cu Mircea Lucescu
23:27
EXCLUSIVLouis Munteanu, în culmea fericirii după primul gol la națională: „Îmi dă încredere. Nu a fost o vară ușoară”
23:19
EXCLUSIVIanis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial”
22:50
România – Moldova 2-1. Test reușit înaintea confruntării cu Austria. Ianis Hagi și Louis Munteanu au marcat
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: “Clanul lui e în agonie” 6 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor