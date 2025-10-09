Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România: „Mare lejeritate” - Antena Sport

Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România, de pe Arena Națională. Portarul revenit la națională după o pauză de mai bine de doi ani a gafat la reușita lui Daniel Dumbrăvanu.
România a deschis scorul în minutul 12 prin Louis Munteanu. Atacantul de la CFR Cluj a punctat pentru prima dată la naționala mare.
Florin Prunea l-a taxat pe Ionuț Radu după golul marcat de Moldova în amicalul cu România
Ulterior, în minutul 38, Moldova a egalat prin Daniel Dumbrăvanu. Fundașul care evoluează la Voluntari, fiind împrumutat de CFR Cluj, a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea lui Vadim Rață.
„Tricolorii” au protestat și au cerut ca golul să fie anulat pentru un presupus fault în atac, comis asupra lui Ionuț Radu. Portarul naționalei a scăpat balonul din mâini, pe centrarea lui Vadim Rață, iar Dumbrăvanu a reușit ulterior să marcheze.
Florin Prunea consideră însă că arbitrul a procedat corect atunci când a validat golul moldovenilor. Fostul internațional consideră că Ionuț Radu a gafat la faza petrecută în minutul 38.
„Este o minge atât de simplă, contactul nu e evident, e greu să dai fault. Dumbrăvanu nu a atins mingea, dar nu poți să dai fault, e foarte ușor. E o greșeală.
Mi s-a părut că a tratat faza cu foarte mare lejeritate. Putea să atace mingea mai mult. Eu vorbesc de funie în casa spânzuratului, la mine a fost mai lungă centrarea (n.r.- la meciul cu Suedia, de la CM 1994)”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.
