Cipru - Bosnia şi Austria - San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României - Antena Sport

Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României

Publicat: 9 octombrie 2025, 17:52

Edin Dzeko, gol egalizator în Bosnia - Austria / Profimedia Images

Dacă România va disputa un amical joi seară contra Moldovei, celelalte patru echipe din grupa tricolorilor din preliminariile World Cup 2026 vor evolua în meciuri oficiale.

Austria, adversara României de duminică seară (meciul e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45), va primi vizita celor din San Marino, în timp ce Bosnia, liderul grupei, va juca în Cipru.

Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45)

Bosnia şi Austria au şansa de a se distanţa la 8 puncte de România, în cazul în care se vor impune joi seară. De menţinut însă că Austria are 4 meciuri disputate până acum, în timp ce Bosnia şi România au câte 5 meciuri.

În ceea ce priveşte Cipru, o eventuală victorie i-ar aduce la 7 puncte, la egalitate cu România, tricolorii urmând să aibă însă un meci mai puţin disputat. Mai important de atât ar fi faptul că Cipru ar încurca Bosnia, în condiţiile în care România speră să obţină 9 puncte din ultimele trei meciuri pe care le mai are de disputat.

În cazul în care România câştigă toate cele trei meciuri rămase din această campanie de calficare, tricolorii au nevoie de următoarele rezultate în celelalte partide:

  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

În cazul în care echipele încheie la egalitate de puncte, criteriul de departajare este golaverajul, urmat de numărul de goluri marcate.

Chiar dacă va ajunge la baraj şi prin intermediul Nations League, locul 2 îi poate oferi României şansa de a fi cap de serie la baraj, dacă se va număra printre primele 8 echipe de pe locul 2.

Clasamentul grupei României din preliminariile World Cup 2026

Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
  • 1. Bosnia-Herțegovina 12p, golaveraj +8 (5 meciuri)
  • 2. Austria 12p, +7 (4 meciuri)
  • 3. ROMÂNIA 7p, +4 (5 meciuri)
  • 4. Cipru 4p, -2 (5 meciuri)
  • 5. San Marino 0p, -17 (5 meciuri)
17:28
„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?". Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă" a „tricolorilor"
17:14
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
17:01
Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon
17:00
„Ultima șansă". Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori" înaintea partidei „de foc" cu Austria
16:35
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase
16:30
Război total între FRF și Adrian Mititelu. Patronul de la FCU Craiova, dat în judecată
