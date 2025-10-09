Cipru - Bosnia şi Austria - San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României - Antena Sport

Dacă România va disputa un amical joi seară contra Moldovei, celelalte patru echipe din grupa tricolorilor din preliminariile World Cup 2026 vor evolua în meciuri oficiale.

Austria, adversara României de duminică seară (meciul e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45), va primi vizita celor din San Marino, în timp ce Bosnia, liderul grupei, va juca în Cipru.

Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45)

Bosnia şi Austria au şansa de a se distanţa la 8 puncte de România, în cazul în care se vor impune joi seară. De menţinut însă că Austria are 4 meciuri disputate până acum, în timp ce Bosnia şi România au câte 5 meciuri.

În ceea ce priveşte Cipru, o eventuală victorie i-ar aduce la 7 puncte, la egalitate cu România, tricolorii urmând să aibă însă un meci mai puţin disputat. Mai important de atât ar fi faptul că Cipru ar încurca Bosnia, în condiţiile în care România speră să obţină 9 puncte din ultimele trei meciuri pe care le mai are de disputat.

În cazul în care România câştigă toate cele trei meciuri rămase din această campanie de calficare, tricolorii au nevoie de următoarele rezultate în celelalte partide: